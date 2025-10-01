PP y Vox comienzan a elaborar presupuesto municipal de El Burgo para 2026

Miércoles, 01 Octubre 2025 19:03

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Burgo de Osma ha comenzado hoy a elaborar el presupuesto municipal para 2026.

Es la respuesta ofrecida este miércoles por el alcalde burgense, Antonio Pardo, tras el último pleno municipal extraordinario, en el que el PSOE aseguró que se había visualizado la falta de unión entre los dos partidos que conforman el equipo de Gobierno y se proclamaba como preparado para asumir la máxima responsabilidad municipal.

Un día después, Pardo ha remitido un comunicado en el que reitera que el acuerdo de gobierno alcanzado en el año 2023 entre el Partido Popular y Vox sigue vigente y está por encima de los intereses de los grupos políticos que lo integran.

"Los miembros del equipo de gobierno (PP y Vox) priman por encima de cualquier circunstancia la gobernabilidad y estabilidad del Ayuntamiento", ha resaltado.

Las opiniones de cada uno de los grupos son libres y soberanas como quedó patente en el pleno celebrado ayer, ha reiterado.

Pardo ha asegurado que el Partido Socialista no se ha informado adecuadamente sobre el contenido real de los puntos del pleno y solo trata de enrarecer y crispar el ambiente trasladando negatividad a la opinión pública.

"El equipo de gobierno (PP y Vox) ha comenzado hoy mismo a elaborar el presupuesto municipal del próximo año 2026 y no puede permitirse perder el tiempo en otros asuntos que para nosotros tienen menos relevancia", ha sentenciado.