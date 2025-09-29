El Burgo de Osma reduce a menos de la mitad su factura eléctrica

Lunes, 29 Septiembre 2025 19:59

El Burgo de Osma-Ciudad de Osma ha gastado 300.631 kilovatios hora menos entre los meses de febrero y julio respecto al mismo semestre del año anterior.

Lo consigue gracias al proyecto de reducción de la contaminación lumínica y eficiencia energética financiado con Fondos Europeos.

La población pasa de consumir 515.469 kW en 2024 a 214.838 en 2025 ahorrando a las arcas municipales 17.424,95 euros en seis meses.

El consumo medio diario ha pasado de 2.863 kWh diarios en 2024 a 1.194 en 2025, mucho menos de la mitad.

Cuando concluya el primer año de la aplicación de este nuevo proyecto, el Ayuntamiento burgense se habrá ahorrado la mitad de su factura energética.

Además, el Consistorio ya ha recibido el primer ingreso por importe de 1.616.498,26 euros de la que ha sido la subvención más importante de su historia.

El presupuesto lo asume íntegramente el Programa DUS 5000, con el expediente PR-D5000-2021-000295 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

A falta de la certificación final del proyecto, el Ayuntamiento confía en seguir ahorrando de forma muy importante en su factura de suministro eléctrico.