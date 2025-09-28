El Burgo de Osma armoniza sus jueves de octubre con ciclo coral "Susurros de Otoño"

Domingo, 28 Septiembre 2025 13:32

Tras el éxito de su primera convocatoria, el festival “Susurros de Otoño” celebrará su segunda edición del 2 al 23 de octubre consolidándose como una cita con el canto coral imprescindible en El Burgo de Osma.

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Burgo de Osma – Ciudad de Osma ha presentado en este nuevo ciclo, una serie de conciertos que tendrán lugar los jueves culturales del mes de octubre en el Teatro del Centro Cultural de San Agustín.

Tres agrupaciones corales de la provincia llenarán de voces y armonías las tardes burgenses, con un programa que busca poner en valor el rico patrimonio coral de la región.

El ciclo comenzará el jueves 2 de octubre, a las 20:30 horas, con la Coral Comarcal de Pinares, continuará el jueves 9 de octubre con el Coro de Fuentearmegil y finalizará el jueves 23 de octubre con la Coral Federico Olmeda.

Todas las actuaciones se celebrarán en el Teatro del Centro Cultural de San Agustín con entrada libre hasta completar aforo.

Programa y agrupaciones participantes:

2 de Octubre: Coral Comarcal de Pinares

Fundada en 1996 en el seno de la Escuela Comarcal de Música de la Zona de Pinares, esta agrupación tiene como misión difundir la música coral en localidades de Burgos y Soria. Con sede en Duruelo de la Sierra y bajo el lema "Pasión por la Música", la coral ha actuado en numerosos conciertos y encuentros corales, contando incluso con una coral infantil que hace las veces de cantera para futuras voces.

9 de Octubre: Coro de Fuentearmegil

Nacido en 2014, este coro se ha convertido en un pilar fundamental para el renacimiento cultural de su localidad. Tras el cierre de la escuela del pueblo en 1999, el coro surgió como una iniciativa para revitalizar la vida comunitaria. Su trayectoria incluye una destacada proyección que los ha llevado incluso a actuar en el Vaticano, consolidándose como una gran familia para sus miembros.

23 de Octubre: Coral Federico Olmeda

Con una trayectoria que se remonta a 1981, la coral burgense rinde homenaje con su nombre al folklorista y músico Federico Olmeda. Compuesta actualmente por 20 amantes de la música, la agrupación destaca por su dedicación, esfuerzo y constancia, ofreciendo en cada actuación un repertorio con el que buscan transmitir su pasión al público.

Este ciclo no solo busca entretener, sino también destacar el importante papel del movimiento coral como aglutinador social y cultural, uniendo a personas de diferentes generaciones y localidades en torno a una misma pasión.