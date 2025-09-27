Licitada mejora del camino de acceso al Monumento Natural de la Fuentona

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la licitación “Conservación de la biodiversidad mediante la mejora del camino de acceso al Monumento Natural de La Fuentona (Soria)”, promovida por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

El presupuesto base asciende a 105.576 euros y el plazo de ejecución es de dos meses.

Las ofertas deberán presentarse electrónicamente hasta el 21 de octubre a las 14:00 horas; la apertura pública del sobre económico está prevista para el 22 de octubre a las 10:30 horas.

La actuación se desarrollará en el término municipal de Muriel de la Fuente, dentro de los límites del Monumento Natural de La Fuentona, uno de los espacios más visitados de la provincia por su manantial, su lámina de agua y el entorno de gran valor ecológico y paisajístico.

El objetivo es mejorar el camino de acceso y ordenar el uso público para proteger la biodiversidad y elevar la seguridad de los visitantes: refuerzo del firme con aglomerado en caliente, señalización del acceso y acondicionamiento de una parcela de aparcamiento para canalizar la llegada de vehículos y evitar afecciones innecesarias al medio.

Estas intervenciones, de bajo impacto y compatibles con la conservación, permitirán reducir erosión, compactación y molestias a la fauna asociadas a accesos no ordenados, a la vez que mejoran la experiencia de visita.

Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad

Esta inversión forma parte del Componente 4 del PRTR, “Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” (Inversión 2), cuyo propósito es alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas, revertir la pérdida de biodiversidad y garantizar un uso sostenible de los recursos naturales, con especial atención a territorios en declive demográfico.

En este marco, el PRTR impulsa infraestructuras de gestión y uso público en espacios protegidos, actuaciones de turismo sostenible y medidas que refuerzan la bioeconomía local y el emprendimiento verde. El cumplimiento del principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) guía todo el proceso, desde la redacción técnica hasta la ejecución de las obras.