Audiovisual con las poesías de Machado y la fotografía de César Sanz

Jueves, 25 Septiembre 2025 17:06

El Centro Cultural San Agustín acogerá mañana, 26 de septiembre, a las siete de la tarde, la proyección de una audiovisual con las imágenes y versos de Campos de Castilla y Otros universos machadianos.

El fotógrafo César Sanz ha reeditado este libro, revisado y ampliado, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado.

Además de las fotografías, los asistentes disfrutarán con los versos de Machado en la voz de Angelines Reglero, César Ibáñez, Paula Romero y el propio César Sanz.

Campos de Castilla y Otros universos machadianos cuenta con 150 fotografías en color, la mayoría inéditas de la mano de 28 autores que aportan una visión especial y llena de matices del poeta andaluz.

El libro consta de 252 página de 24 por 27 centímetros encuadernado en tapa dura con sobre cubierta.

La edición de Campos de Castilla del Hispanista inglés Geoffrey Ribbans ha sido la elegida por el autor para desarrollar su trabajo de campo a la hora de inspirarse para la realización de las imágenes.