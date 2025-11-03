Lunes, 03 Noviembre 2025
Provincia | Berlanga

Homenaje en Bayubas de Abajo al bombero forestal fallecido este verano en incendio en León

El Ayuntamiento de Bayubas de Abajo organiza este próximo domingo 9 de noviembre un homenaje a Nacho Rumbao, conductor de la motobomba Charli 8.7, bombero forestal de Bayubas -convoy INFOCAL de Soria, que falleció este verano en Espinosa de Compludo, cerca de Ponferrada, en la provincia de León, tratando de sofocar el fuego. 

En el acto del domingo, colabora la Junta de Castilla y León y sus agentes medioambientales.

Participan también en este recuerdo sus compañeros y amigos.

El acto homenaje comenzará a las 12 de la mañana, del 9 de noviembre y se realizará en las piscinas municipales de Bayubas de Abajo.

