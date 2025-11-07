Soria ¡Ya! responsabiliza a PP y PSOE de no mejorar escuela infantil de Berlanga

Viernes, 07 Noviembre 2025 13:48

Soria ¡Ya! ha responsabilizado a PP y PSOE de bloquear este viernes en las Cortes regionales su para mejorar la escuela infantil de Berlanga de Duero.

La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León ha debatido esta mañana la proposición no de ley (PNL) presentada por Soria ¡Ya! para garantizar un servicio educativo de calidad en Berlanga de Duero, trasladando la actual escuela infantil de 0 a 3 años al colegio Tierras de Berlanga, manteniendo la titularidad municipal e incorporándola a la red autonómica de centros con gratuidad.

La iniciativa, defendida por el procurador Juan Antonio Palomar, ha sido rechazada con los votos en contra de PP y PSOE, “a pesar de responder a una necesidad urgente de las familias y al compromiso de la Junta con la lucha contra la despoblación”.

Durante u intervención, Palomar ha recordado que Berlanga de Duero “merece una educación de calidad” y que la falta de implicación de la Junta mantiene a este municipio «en un limbo administrativo que impide ofrecer un servicio educativo digno”.

La propuesta planteaba un acuerdo de colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento para habilitar espacios adecuados en el colegio público, con accesos independientes y manteniendo la titularidad municipal. Asimismo, pedía que el centro se integrara en la red autonómica de escuelas infantiles 0-3 años con gratuidad, como medida de apoyo a la conciliación y al arraigo.

El procurador ha subrayado que la Delegación Territorial lleva más de un año "estudiando" la propuesta del Ayuntamiento sin ofrecer respuesta ni plazos.

"Una vez más, la Junta observa el problema mientras se esfuman oportunidades de vida en el medio rural", ha lamentado.

Palomar ha recordado que Berlanga de Duero ha pasado de 994 habitantes en el año 2000 a 831 en 2024, y ha advertido de que "sin servicios básicos, sin escuela infantil y sin conciliación, el futuro de las familias en el medio rural se apaga".

Soria ¡Ya! ha lamentado que PP y PSOE se hayan negado a apoyar una medida tan elemental para la igualdad de oportunidades en la provincia, y ha denunciado que la Junta "sigue sin cumplir con su obligación de garantizar servicios educativos adecuados en las zonas rurales".

El movimiento insiste en que la educación infantil de 0 a 3 años "es una herramienta estratégica frente a la despoblación y una condición imprescindible para la conciliación familiar y el arraigo en los pueblos",

Justificaciones de PSOE y PP

La procuradora socialista soriana Judith Villar, que ha defendido la apuesta desde siempre del PSOE por extender la educación gratuita, ha asegurado que desconocía si la pnl de Soria ‘Ya! contaba con el consenso del Ayuntamiento de Berlanga de Duero, presidido por el popular Enrique Rubio, “un criterio muy importante para saber si una escuela de un municipio se pueda integrar dentro de las escuelas de la Junta”.

Además ha asegurado que han hablado con trabajadoras de la escuela infantil, que son vecinas de Berlanga de Duero, que han transmitido su preocupación asegurando que “no ven necesario el traslado, porque las instalaciones actuales son adecuadas al número de niños que tienen”.

“Estas trabajadoras temen que con esta medida sean puestas de patitas en la calle. Y el PSOE entiende esta preocupación”, ha alertado.

Villar ha señalado que el Ayuntamiento de Berlanga de Duero ha tenido dos años para hacer la solicitud formal y que desde la Consejería de Educación se trabaje para la integración en las escuelas de la Junta.

“Esta propuesta se lanza un poco con pinzas, porque no se garantiza la continuidad de los empleos de las trabajadoras. Y sin clarificar quien va a pagar las obras de este cambio y si tiene el visto bueno del Ayuntamiento”, ha asegurado.

Por su parte, la procuradora popular Carmen Sánchez ha defendido la necesidad de garantizar la educación de calidad pero ha apuntado que la PNL presentada merecía un análisis pormenorizado.

Por un lado, el traslado de la escuela infantil compete a los ayuntamientos, según ha advertido, como titulares de las escuelas infantiles.

“Es el propio Ayuntamiento quien decide si mantiene su centro actual, se traslada o se adhiere a los programas autonómicos que están en marcha”, ha puntualizado.

Sánchez ha resaltado la disposición de la Junta en colaborar en esta materia con los ayuntamientos, pero siempre respetando su autonomía y competencias.

“El Ayuntamiento de Berlanga de Duero no ha solicitado participar en el programa de gratuidad ni en e presente curso ni en los anteriores. Solamente existe una solicitud para el curso 2022-23 que fue posteriormente retirada por el propio Ayuntamiento. Por lo tanto no podemos exigir a la Junta una actuación que es unilateral, cuando la iniciativa corresponde al propio Ayuntamiento”, ha explicado.

En este sentido ha avanzado que si el Ayuntamiento no mantuviese el centro infantil, la Consejería de Educación arbitraría las soluciones oportunas para que la educación infantil se impartiera en el primer ciclo en el CEIP, tal y como se realiza con el ciclo infantil y primaria.

Esta ha sido la séptima proposición no de ley defendida esta semana en las Cortes regionales por parte de los procuradores de Soria ¡Ya!.

Seis de ellas sí que han contado con los apoyos necesarios para ser aprobadas, “por lo que ahora corresponde a la Junta de Castilla y León atender o no las decisiones tomadas en las diferentes comisiones por amplia mayoría”, han recordado desde la plataforma.