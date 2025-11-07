Empresarios y profesionales de ASOHTUR conocen "Experiencia Andalusí"

Viernes, 07 Noviembre 2025 15:48

La jornada guiada "Experiencia Andalusí" ha reunido el pasado miércoles a un grupo de empresarios y profesionales del sector turístico para disfrutar de una ruta por algunos de los rincones más emblemáticos de la provincia.

El objetivo de la actividad, organizada por ASOHTUR (Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo), es la de fomentar el conocimiento y la divulgación de los recursos naturales, históricos, culturales y gastronómicos de la provincia para ofrecer a los visitantes una experiencia más rica y personalizada.

La jornada ha incluido visitas a tres importantes enclaves históricos: la fortaleza califal de Gormaz, un imponente vestigio de la época musulmana; la iglesia de San Baudelio, excepcional ejemplo del arte mozárabe, y el Castillo de Berlanga, otro de los tesoros arquitectónicos de la provincia.

Los participantes han disfrutado de un agradable aperitivo en Casa Vallecas, donde pudieron intercambiar impresiones sobre lo aprendido.

Junto al taller ‘Tapas micológicas para profesionales’ impartido el lunes pasado por el cocinero Francisco de Gregorio, la jornada guiada cierra el ciclo de formación de este otoño organizado por ASOHTUR con la colaboración del Ayuntamiento de Soria y Diputación Provincial de Soria.

Por los distintos talleres celebrados han pasado 120 personas entre profesionales y público.