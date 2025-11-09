Una estatua en Bayubas de Abajo para reconocer al bombero forestal fallecido y recordar sus valores

Domingo, 09 Noviembre 2025 15:05

Una estatua con el perfil de un bombero forestal sirve desde este domingo en Bayubas de Abajo, en la entrada de sus piscinas municipales, para recordar a Nacho Rumbao, bombero forestal fallecido este verano en tierras leonesas en un accidente cuando regresaba de labores de extinción de un incendio.

El Ayuntamiento de Bayubas de Abajo ha organizado un homenaje al conductor de la motobomba Charli 8.7, bombero forestal de Bayubas -convoy INFOCAL de Soria, que falleció este verano en Espinosa de Compludo, cerca de Ponferrada.

La familia del recordado bombero forestal ha recibido muestras de reconocimiento de compañeros y amigos en el homenaje tributado este domingo y al que también ha acudido la directora general de Protección Civil, la berlanguesa Virginia Barcones; la subdelegada del Gobierno accidental, Asunción Machín, la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente, José Antonio Lucas, y el diputado provincial Enrique Rubio.

El alcalde de Bayubas de Abajo, Juan José Oliva, ha abierto el homenaje realizado a las puertas de la piscina municipal, al que han asistido un centenar de personas, fundamentalmente compañeros, amigos y familiares del bombero forestal fallecido este verano en uno de los incendios registrados en El Bierzo (León).

En el acto ha colaborado a Junta de Castilla y León y sus agentes medioambientales.

Oliva ha señalado la entrega y compromiso del bombero fallecido, Nacho Lombau, dejaron una huella imborrable en esta Comunidad y en todos los que tuvieron la suerte de conocerlo.

“Nacho no fue solo un bombero forestal ejemplar, fue también una persona profundamente humana, generosa, comprometida con su tierra y en cada incendio, en cada guardia, en cada gesto de ayuda, demostró lo que significa servir con vocación y valentía”, ha resaltado.

Oliva ha señalado que los bomberos forestales representan lo mejor del espíritu colectivo: la solidaridad, la entrega y el amor por naturaleza y por la vida, en un trabajo muchas veces silencioso y arriesgado.

“Cuando alguien como Nacho entrega su vida en el cumplimiento del deber, la sociedad entera tiene una deuda de gratitud que nunca podrá saldar”, ha recalcado.

El alcalde de Bayubas de Abajo ha reiterado que el bombero forestal fallecido será siempre parte de los vecinos, “de nuestros bosques, de la memoria viva de este pueblo”.

“Este acto no es sólo un homenaje sino también un compromiso: el mantener su recuerdo presente y seguir defendiendo los valores que él encarnó. La entrega, la profesionalidad y el amor por la naturaleza. Que este acto sirva para recordar que los héroes no siempre llevan uniformes brillantes y buscan reconocimeiento, porque a veces, como Nacho, trabajan en silencio cuidando lo que amamos y dejando tras de sí un ejemplo que ilumina a toda la comunidad”, ha subrayado.

Uno de los compañeros del bombero fallecido, Raúl Guerrero, ha recordado las palabras que surgieron la noche que falleció Nacho, “compañero, amigo, padre y lo que hiciera falta durante mi etapa en el operativo por Soria”.

“Espero que después del colapso que estamos viviendo este año las pérdidas tanto materiales como personales sirvan para no tener que revivir esta clase de momentos y sirva para cambiar las cosas”, ha deseado.

Guerrero ha recordado que estas palabras las dice en una noche en la que ha sido el único medio nocturno el fin de semana en toda la provincia de Burgos.

“Para terminar quiero recordar a todas las personas que ya no están, nuestros pueblos que si no han ardido, lucharemos porque no ardan y porque de una vez por todas se nos reconozca la categoría de bombero forestal”, ha concluido.

La familia ha agradecido al final del acto las muestras de cariño.