Nueva sesión de La Administración Cerca de Ti: Hoy, en Cruz Roja Almazán

Lunes, 29 Septiembre 2025 15:55

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha impulsado esta semana nuevas visitas del programa La Administración Cerca de Ti a entidades sociales y colectivos de la provincia, con el objetivo de acercar los servicios de la Administración General del Estado a la ciudadanía.

Tras su paso el 26 de septiembre por la sede de Cruz Roja en Soria capital, hoy se ha celebrado una sesión en Cruz Roja Almazán, y para el 9 de octubre está programada una nueva parada en Cruz Roja Ágreda. El 28 de octubre está previsto su desplazamiento a la Comandancia de la Guardia Civil.

La Administración Cerca de Ti es un servicio nacido en noviembre de 2022 bajo la tutela del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con la colaboración de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Su propósito es que las vecinas y los vecinos de municipios que no disponen de sedes físicas de la Administración puedan realizar trámites estatales sin desplazamientos o con desplazamientos mínimos.

En cada visita se ofrecen jornadas informativas y atención presencial a trámites como solicitudes de certificado digital, gestiones con la Seguridad Social, el SEPE o la Dirección General de Tráfico, así como asesoramiento para acceder a plataformas y canales digitales estatales.

La iniciativa pretende consolidarse como un punto de proximidad real entre la Administración y la ciudadanía, especialmente en localidades pequeñas, zonas rurales o zonas con peores comunicaciones.

En Almazán, durante la sesión de hoy, y en Soria, el 26 de septiembre, a las personas usuarias de Cruz Roja se les orientó sobre trámites digitales, servicios del Estado y gestión de derechos básicos. El objetivo es que puedan acceder a servicios públicos sin tener que desplazarse hasta las oficinas de la Administración General del Estado. Las próximas etapas en Cruz Roja Ágreda y en la Comandancia de la Guardia Civil seguirán esa misma lógica de extensión territorial.

Otros colectivos, además de los ayuntamientos

La Subdelegación del Gobierno destaca la importancia de la colaboración con entidades sociales como Cruz Roja, que facilitan el encuentro con colectivos vulnerables y permiten ofrecer apoyo logístico e infraestructura en localidades que no cuentan con oficinas estatales. Esta cooperación institucional refuerza la cohesión territorial y garantiza que los servicios públicos lleguen allí donde hay más dificultades de acceso.

En sus intervenciones públicas, el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha insistido en que estas jornadas no son únicamente informativas, sino que constituyen una herramienta concreta para evitar desplazamientos y acercar la Administración a las personas con más dificultades. Además, ha recordado que “cada sesión simplifica trámites y acerca derechos a quienes no cuentan con sedes oficiales en su entorno”.

Durante este año, además de las realizadas con Cruz Roja, se ha interactuado con colectivos como Proynerso (Ágreda), la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Numancia, la Asociación Española contra el Cáncer, la UNED y la Subdelegación de Defensa de Soria. En diciembre del año pasado se celebró también una reunión en el Campus Universitario Duques de Soria de la Universidad de Valladolid.

Por lo que respecta a las visitas de personal de la Subdelegación del Gobierno a ayuntamientos de la provincia, desde 2022, fecha en la que se implantó el programa, hasta ahora se han celebrado 83 sesiones en 56 municipios diferentes.

Para los ayuntamientos interesados en sumarse al programa, el convenio firmado entre el Ministerio y la FEMP el 17 de noviembre de 2022 establece el marco de colaboración y define responsabilidades compartidas. Entre ellas, la identificación previa de necesidades locales, el apoyo logístico en el municipio y la difusión de la cita entre la ciudadanía.

Con esta hoja de ruta, Soria reforzará en las próximas semanas su compromiso con la igualdad de oportunidades administrativas en los ayuntamientos de todo el territorio provincial y con otros colectivos, como Cruz Roja Ágreda o la Comandancia de la Guardia Civil. Serán nuevas ocasiones para que residentes de zonas más aisladas puedan acceder a trámites estatales con comodidad, sin desigualdades por motivo de ubicación.

La Subdelegación del Gobierno agradece la implicación de las entidades sociales, las corporaciones locales y los cuerpos de seguridad en esta iniciativa de proximidad, y recalca que este programa contribuye no solo a facilitar gestiones, sino también a fortalecer la relación de confianza entre la Administración y las personas a las que sirve.