Diputación y Autismo Soria acercan atención al medio rural en Almazán

Miércoles, 01 Octubre 2025 11:34

Desde hoy, las familias de la comarca de Almazán cuentan con un nuevo recurso especializado para la atención de personas con trastorno del espectro autista (TEA).

La Asociación Autismo Soria dispone de un espacio en el municipio, que permitirá ofrecer apoyo directo y cercano a usuarios y familiares que hasta ahora tenían que desplazarse a Soria capital.

La apertura de este servicio ha sido posible gracias al convenio de colaboración que la Diputación de Soria mantiene con la asociación, cuya aportación se ha duplicado este año hasta los 10.000 euros, en respuesta a la creciente necesidad de atención en la provincia.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha querido destacar que “este nuevo espacio es un primer paso, pero muy importante, porque demuestra que cuando trabajamos juntos podemos acercar recursos a cada comarca. Queremos seguir ampliando esta atención a otras zonas de la provincia”.

El acuerdo, firmado el pasado 29 de julio por el presidente de la Diputación, Benito Serrano, y la gerente de Autismo Soria, Nuria Santa Cruz, financia el Programa de Promoción de la Autonomía Personal y el Servicio de Apoyo a las Familias, con el que se pretende mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y acompañar de manera más directa a quienes conviven cada día con esta realidad.

Actualmente, Autismo Soria atiende de forma continuada a 147 personas y familias. De ellas, 58 proceden de 21 localidades diferentes de la provincia, lo que evidencia la importancia de acercar los recursos al medio rural para garantizar una atención más equitativa y accesible.

La gerente de Autismo Soria, Nuria Santa Cruz, ha querido agradecer hoy personalmente a la Diputación el respaldo recibido: “Para muchas familias supone un gran alivio contar con un espacio cercano, donde sentirse acompañados y recibir la ayuda que necesitan sin tener que hacer largos desplazamientos”.

El nuevo servicio se presta en el Centro Cultural Tirso de Molina, con la colaboración del Ayuntamiento de Almazán, donde el equipo de la asociación atiende a las familias dos tardes a la semana, acercando terapias, acompañamiento y apoyo a quienes más lo necesitan.