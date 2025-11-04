El sabor de Marvão viaja a Almazán con tapa "Barca do Sever"

Martes, 04 Noviembre 2025 07:15

El chef portugués José Mário Magalhães, del restaurante A Adega, representará a la villa de Marvão en el XVII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales, que se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre en Almazán.

Su propuesta, bautizada como “Barca do Sever”, es una creación que rinde homenaje al río que nace en su tierra y a los sabores otoñales que marcan la identidad de la cocina del norte del Alentejo.

El pincho con el que competirá Magalhães está elaborado a partir de un crepe salado hecho con harina de castaña, un producto característico de su producción artesanal.

La base envuelve un relleno de boletus y un embutido de su invención, la “farinha de castanha” o harina de castaña, elaborado con grasa de cerdo, castaña cocida y harina de castaña, una receta inspirada en las tradiciones familiares de su pueblo.

La tapa se completa con un puré de castaña y granos de granada, que aportan frescura y color, y una fina lámina de “cabeça de xara”, o carne de cabeza de cerdo, una preparación tradicional a base de oreja y morro de cerdo cocidos y prensados.

El conjunto, presentado en forma de pequeña barca, evoca las antiguas comidas que los pescadores llevaban consigo al río Sever.

“Esta tapa nace del corazón de mi tierra”, ha explicado José Mário Magalhães, quien ha destacado que su objetivo es mostrar la versatilidad de la castaña como ingrediente central.

“Es un producto noble, con el que llevo años experimentando y que nos identifica. He querido llevar a Almazán una receta sin gluten, accesible para todos, pero con el alma de las tradiciones de Marvão”, ha añadido el chef portugués.

El cocinero afronta con ilusión su nueva participación en el certamen, tras haber logrado en anteriores ediciones un segundo puesto y el premio a la originalidad.

“Cada año voy con el mismo propósito, demostrar que la cocina medieval puede seguir viva a través de los productos de siempre. No pararé hasta conseguir el premio con las castañas”, aha afirmado con entusiasmo.

Magalhães dirige el restaurante A Adega, un referente en Marvão por su cocina de raíces locales y su compromiso con los productos de temporada.

Desde allí, el chef continúa impulsando la innovación en torno a la castaña, con la que elabora harinas, embutidos y otras especialidades que han conquistado al público portugués y a los visitantes que llegan a esta villa fronteriza.

Con su “Barca do Sever”, José Mário Magalhães volverá a representar a Portugal en una cita que reúne a siete cocineros de la Península Ibérica en busca del título de Chef Medieval 2025, en un certamen donde la historia y la gastronomía se funden en cada bocado.