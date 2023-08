TRIBUNA / Nuevo y gravisimo engaño masivo y fraudulento

Viernes, 04 Agosto 2023 15:52

Amalio de Marichalar aborda en este artículo de opinión como el autodenominado "Gobierno de Progreso" es el paradigma de la vuelta y regreso a tiempos oscuros y trágico. Además denuncia al presidente del Gobierno por utilizar todos los medios a su alcance para manipular a la sociedad y engañar a su electorado de nuevo.

El presidente del Gobierno en funciones se va de vacaciones… la sociedad civil de base, los españoles de a pie, …¡no! nos vamos… El presidente del Gobierno tiene muy organizada de forma - esa sí - oscura y tenebrosa, la estrategia de los pactos para un nuevo gobierno, y tratar de coger desprevenidos a los españoles en su merecido descanso veraniego.

Tiene además, que pactar de forma necesaria, con un malhechor, prófugo de la justicia y repetir mismos pactos de estos últimos cuatro años con partidos cuyos personajes al frente de los mismos son delincuentes convictos y confesos y malhechores, y muchos miembros de las listas electorales y de sus organizaciones son terroristas, asesinos, sediciosos, golpistas, secuestradores, maltratadores, colaboradores, amigos y seguidores de todos ellos. Por cierto, ‘el mismo y su gobierno ha rebajado la pena a más de mil agresores sexuales y puesto en la calle a más de cien peligrosos violadores y pederastas. Es cómplice directo, sabedor de lo que hacía al legislar, de todo ello, como es cómplice de calumniar su gobierno reiteradamente a los jueces, al no destituir a los ministros que lo han hecho.

Con todos ellos prometió no pactar en la legislatura que acaba de terminar. Tampoco con los comunistas que no le dejarían dormir tranquilo, - aquellos que nos pide el Parlamento Europeo, junto a los nazis ( nacional socialistas) erradicar de Europa por ser los que más tragedia han traído nunca a la humanidad- , pero días después se desdijo de sus afirmaciones, promesas y palabra para pactar con todos ellos durante cuatro años, e incluir a los de las listas ensangrentadas y a su jefe malhechor, en la dirección del estado.

Acaba la legislatura anticipadamente, pues ha perdido rotundamente las elecciones municipales y autonómicas, y convoca elecciones generales anticipadas, que también pierde rotundamente, para cortar en seco las severas críticas desde su mismo partido, -al que usted ha engañado una vez más y por cierto recuerde que le echaron… y recuerde el pucherazo en el que usted se mete detrás de un biombo en la sede de su partido-; coger por sorpresa a los españoles en sus vacaciones de verano, previa arenga a los suyos diciendo no poder entender lo ocurrido, y que lo que hay que combatir es a la extrema derecha y a la derecha extrema… Pierde, como decimos, las elecciones generales con toda claridad, no felicita al claro ganador, y se permite decir que el “progresismo” va a gobernar los “avances“ de cuatro años más, y que “el mandato que ha dado las elecciones es que este país siga avanzando”… Digo yo que será el mandato que él interpreta que le han dado pero que no corresponde en absoluto a los resultados logrados, salvo que se arrogue la voz de los enemigos de España , que nunca dijo a sus votantes que tras las elecciones se arrogaría para interpretar que con sus votos de perdedor más los de los enemigos de España, ello es, a través de su persona, lo que la mayoría de españoles quiere… menuda manera de interpretar lo que no es, quien tendría que dimitir por mínima vergüenza como se hace en democracia, al anticipar un presidente de Gobierno unas elecciones y perderlas flagrantemente. Eso es la verdadera interpretación pero además la única realidad con hechos palmarios que ha ocurrido.

En la campaña trata de convencer a los españoles de que sus mentiras continuas son “cambios de opinión”, la última semana se permite decir que “quien miente es la oposición”, que se van a “eliminar los derechos”, y que sería un “túnel oscuro de retroceso de cuarenta años”. Mientras, ha regado justo antes de la campaña con de más de 400 millones a los medios afines.

Sigue sin reconocer al ganador de las elecciones y se va de vacaciones.

El Domingo 30 de Julio, le escribe una carta el jefe de la oposición y ganador de las elecciones- pequeño detalle -, tendiéndole la mano, y este le devuelve otra diciéndole que no acepta hablar hasta pasada la conformación del Congreso y la llamada del Jefe del Estado - que así lo dice por carta-.

Mientras, los suyos siguen avanzando en las negociaciones, pero como ha perdido un diputado, lo cual le hace necesario el sí del partido del prófugo malhechor, tras decirnos a todos con mucha misericordia que descansemos por vacaciones pues estaremos cansados con los políticos y con tanto trajín electoral… en fin que nos autoriza ahora a descansar… , se vuelve a Madrid para grabar un vídeo el 31, permitiéndose decir que existe “una amplia mayoría“ para investirle dado que “quienes proponen derogación y retroceso no son mayoría”. El miércoles decide irse a Marraquech, y nadie sabe la verdadera razón.

“Coalición progresista” y “gobierno progresista” para avanzar los próximos cuatro años o “la involución” … es lo que acuñan como frase sacra. Soflama que recuerda a la revolución bolivariana , nazi o bolchevique . ¿ Pero bueno, no se había ido de vacaciones y también nos había autorizado a los demás a hacerlo?

¿Pero que es esto de gobierno “progresista”, paradigma de “derechos” y de “avanzar” ? ¿ El que nos ha engañado y mentido a todos los españoles ocultando la información que sabía criminalmente, con la entrada de la pandemia, mintiendo con los “ expertos que no existían” y mintiendo con el número de muertos al ser en proporción el más elevado del mundo?¿el que está conformado por los comunistas de distinta filiación? ¿El que acoge a los nacionalistas, independentistas, golpistas, terroristas y asesinos que para nada admiten ser iguales ante la ley ? ¿el que está pactado e integrado y dirigido o co-dirigido por delincuentes y malhechores? ¿El comunismo que nos pide el parlamento europeo no volver jamas a él pues junto al nazismo- nacional socialismo- ha conformado la doctrina más perversa trágica , manipuladora y asesina de la humanidad?.

¿Gobierno “progresista” es el que ha permitido que Correos desde la convocatoria de elecciones haya desinformado a la ciudadanía y evitado poner todos los medios necesarias para una correcto ejercicio del derecho al voto y que si no es principalmente por el responsable de Comisiones Obreras , los españoles no nos enteramos de nada de lo que se estaba manipulando para impedir el libre ejercicio del voto al que in extremis finalmente hemos llegado, aunque con muchísimas, muchísimas personas que les ha sido absolutamente imposible hacerlo gracias a tantísimos impedimentos y falta de transparencia inducida? ¿el que no da explicaciones el mismo domingo de elecciones reteniendo el tren en Valencia a cerca de 10.000 personas que iban a Madrid a votar, con la excusa de una alcantarilla incendiada en un túnel?

¿Gobierno “progresista” es el que manipula con descaro y desinformación a los ciudadanos - y todas las cadenas grandes de televisión cómplices- metiéndoles miedo en las elecciones diciéndoles que viene el fascismo, que van a perder derechos, que mienten y que van a entrar en una caverna tenebrosa ?

¿Gobierno “progresista” es el que miente a los suyos y al resto de españoles pero después les dice que ha cambiado de opinion, y el que no les dice, sin embargo, que lo que va a hacer es pactar con los que quieren destruir España, aún perdiendo las elecciones? ¿el que miente y engaña sabiendo que lo va a hacer pero en esta ocasión no va a decir que su único pacto para ser elegido ha de ser con malhechores, terroristas, asesinos y golpistas, pues el no va a llegar nunca a ganar las elecciones generales ?¿alguien cree que si hubiera explicado esto a sus votantes, le hubieran votado?

¿Gobierno “progresista” es el que prima la desigualdad entre los españoles con tal de mantenerse en el poder? ¿el que fomenta la discordia entre los españoles?

¿Gobierno “progresista” es el que ayuda a incumplir las leyes como por ejemplo en Cataluña para que no se pueda estudiar español en España?

¿Gobierno “progresista” es el que que no respeta a los niños, y adolescentes manipulándoles por ley para provocarles una confusión inducida tipo Goebels que trastorne su evolución natural?

¿Gobierno “progresista” es el que admite y provoca la salida de violadores y pederastas a la calle?

¿Gobierno “progresista” es el que engaña a los ciudadanos con la enorme subida de la cesta de la compra o de la luz, calefacción, o de la gasolina y les hace creer que “la economía va como una moto”, y abriendo los telediarios manipuladores todos los días con el calor que hace en vez de hablar de los gravísimos problemas de los españoles?

¿Gobierno “progresista” es el que manipula al votante con la mayoría de los medios de comunicación avasallando con engaños, y mentiras constantes tras el riego de millones días antes de las elecciones?

¿Gobierno “progresista” es el que “dialoga”, acuerda y admite como socios, y colegas a los jefes, interlocutores y mandatados imputados, chantajistas, golpistas, sediciosos, prevaricadores, malversadores, malhechores, delincuentes, extorsionadores, secuestradores, violentos, terroristas y asesinos, que campan como responsables en los partidos con los que el presidente del Gobierno pacta?

Pues si, un gobierno “progresista” encabezado por el actual presidente del Gobierno, es todo eso exactamente.

Este mantra de “Gobierno de Progreso” es lo más parecido a una farsa con careta y detrás de ella el más arcaico comunismo materialista aliado con el más arcaico nacionalismo del privilegio absoluto. Los propios socialistas de mucha trayectoria y muy respetables, no dan crédito. Es un “Gobierno del Regresismo” a hace 80 años o más de 100 años de trágico recuerdo y hoy envuelto en un papel golosina que quiere engañar a un adolescente incauto, eso sí, con la misma fórmula de imposición por la fuerza y lavado de cerebro estaliniano y nazi. Prueba… todos con el puño en alto el grupo de Puebla, aplauso a Zapatero por contener al “ fascismo “ en estas elecciones, y su grito final del “ no pasarán”. Nostálgicos de sus ideologías - tambien levantan el puño arcaico que había prácticamente desaparecido en la sede socialista- , que han creado la más importante tragedia de la humanidad, junto al nacional socialismo, pretenden reimplantar su maquiavélica manipulación de la sociedad utilizando los resortes de la democracia, para inmediatamente manipular y lavar el cerebro a los votantes y una vez logrado hacer el asalto total a la sociedad alienándola, salvo la protección de sus prebendas y la salvaguarda de unos pocos para controlar el rebaño eliminando la libertad y solo en beneficio propio .

Creo llegada la hora de desenmascarar a quien lidera esta enorme trampa y engaño masivo a sus votantes, y al conjunto de españoles, y encima dice verse reforzado por los votos, cuando el, como presidente de Gobierno, ha perdido las elecciones, dramáticamente para el, estando hasta ahora con todo el poder al frente del Gobierno, y con el BOE a su disposición. Única salida loable, dimitir. Ha perdido dramáticamente, incluso en alianza con todos los comunistas de sumar, que es como se presentaba , en coalición con ellos, por tanto toda explosión de júbilo por su parte habría de terminarla puesto que no puede formar gobierno por estar esa coalición en franca minoría.

Claro, si quiere rearmar lo que no propuso en la campaña y nuevamente mintiendo, para así obtener respaldo, que era pactar su coalición con todos los enemigos de España, y a eso le llama el “verse reforzado”, pues entonces el problema es ya de ingeniería social perversa y manipuladora al ocultar su inmediato plan en caso de que perdiera las elecciones, como sabía fehacientemente que las iba a perder, y los números no le dieran, salvo si llamaba nuevamente a los enemigos de España.

Acordémonos por ejemplo de lo que decía en campaña sobre Bildu que “no era su socio” - para así atraer posibles votantes en absoluto de acuerdo con su pacto con el partido ensangrentado-, y tener que recordarle el jefe malhechor de ese partido que eso no era así… que claro que eran socios y durante 4 años… y que la gente no es tonta … Un gravisimo problema esta provocando, y ayer y hoy- ¿pero no se iba de vacaciones y manda también hacerlo a todos los suyos…? - tratando de condicionar su elección como candidato repitiendo a todos los vientos que “tiene el mandato de que este país siga avanzando “…. ¿Que mandato es ese… es un mandato que se auto concede quien ha perdido estrepitosamente las elecciones junto a su coaligado, y además disponiendo de la fuerza, compra de medios y voluntades, y todos los resortes de un presidente de Gobierno, que engaña a sus electores y no se presenta también en coalición con los enemigos de España… es más “nunca fue su socio” … dice… aunque le desmientan vergonzosamente como por ejemplo el jefe del partido ensangrentado? ¿ es esa la fuerza que se arroga ?

¿quiere hacer ver ahora que habiendo transgredido de hecho la Constitución y la ley junto a ellos, durante cuatro años, esta legitimado para seguir haciéndolo por mucho que una votos, muchos de ellos manchados de sangre y otros de traicion a España, y diga que los tiene ? ¿Cree que puede engañar a los españoles una vez más llevando votos que repudiaba en campaña, pero que se sirvió de ellos para ser presidente durante 4 años y ahora de nuevo los da por buenos aunque de forma manifiesta y pubica sean votos de partidos que repudian España, la Constitución y el estado de derecho y que van a seguir haciéndolo sin ocultarlo, pues si un cosa buena hay, es que su voluntad y su estrategia y su acción es abiertamente delictiva, y mostrada con pruebas sobradas públicamente todos los días? ¿O es que el presidente del Gobierno les va a pedir a los partidos golpistas, ensangrentados y comunistas que quieren la involución, independencia y Repúblicas, -hasta ahora sus socios-, que para poder ser aceptada su candidatura, este les va a exigir que han de respetar a España a la Constitución y a la ley, a ojos de todos y todos ellos a la vez, y durante un tiempo dilatado, - pongamos 6 meses…-, pidiendo perdón, retirando sus actividades, declaraciones y comportamientos delictivos a ojos de todos los españoles y resto de europeos, y que después cumplido el expediente pueden volver a ser ellos mismos y así no pasa nada…?

¿Es esa la “mayoría progresista“ que proclama y “siente por ello el mandato de que este país siga avanzando”? Es en cualquiera de las interpretaciones que queramos dar una auténtica mentira y engaño…pero es además un gravisimo fraude de ley, en el fondo y la forma, por mucho que la ley permita las matemáticas, un gran fraude a sus electores y a todos los españoles. Una apariencia de reunir votos aún perdiendo las elecciones- no vamos a entrar en que solo ello en democracia exige que sea el partido ganador quien conforme gobierno sin chantaje alguno y el perdedor cede democráticamente el testigo -, que es la sublimación de la perversion democrática al pactar en forma fraudulenta con quienes solo ofrecen una aritmética pero ni en el fondo ni en la forma aceptan las reglas del juego y siendo principal, por obvio, para aceptarlas, pedir perdón, y no atacar diariamente la Constitución, a la ley y al estado de derecho, y renunciar a la consecución de la independencia de España. Quien en fraude en espíritu y letra consciente, admitido, buscado, promovido y querido, voluntariamente pacta, haciendo ver que la Constitución permite esos partidos, pero no habiéndose presentado a las elecciones con ese contrato con los españoles, nada puede exigir como prerrogativa constitucional para ser candidato a presidente del Gobierno. El fraude es manifiesto, demostrado reiteradamente durante cuatro años de forma pública y es expreso, como única forma de acceder al poder. Comete gravisimo fraude el presidente del Gobierno engañando a todos los españoles.

Es de tal envergadura el fraude, conocidos los hechos delictivos de sus socios, durante cuatro años, salvo que públicamente se diera el arrepentimiento de los socios del pacto que quieren la demolición de España, pidieran perdón a las víctimas del terrorismo y se resolvieran los crímenes pendientes y públicamente y fehacientemente acataran y cumplieran la Constitución y la ley por todos ellos a partir de este momento, que solo querer negociarlo y plantearlo, además, en última instancia con el indispensable apoyo de un malhechor fugado de la justicia; que se convierte todo ello, sin ninguna duda, en una manifiesta voluntad delictiva muy clara por parte del presidente del Gobierno en funciones, si no echa para atrás inmediatamente, plenamente conocedor de las verdaderas intenciones y de los actos diarios delictivos de sus hasta ahora socios.

¿O es que va a garantizar a todos los españoles que ni una declaración más, ninguna presión ni chantaje al estado más, ningún ataque a la Constitución y al estado de derecho más, ningún ataque a la justicia ni incumplimiento de la ley más, ningún homenaje a terroristas más, resolución inmediata de cerca de 400 crímenes, ninguna prohibición de hablar español más, y por supuesto ni un presupuesto ni céntimo más que al resto de españoles, y lógicamente ni una solicitud, estudio ni nada, de ningún referéndum, consulta o lo que sea más, ni ninguna petición de amnistía más, si saliera investido con sus actuales y necesarios nuevos socios? ¿Y si fuera por un casual así, como nos garantizaríamos plenamente y con absoluta seguridad los españoles del cumplimiento íntegro de todo esto último?

De no ser así , el fraude a la ley y a la Constitución es absoluto, asi como la voluntad y actuación delictiva, de quien lo propusiera, si se trae como única baza de mayorías que se cuenta con los votos de quienes corroboran su plan sedicioso y golpista y actúan diariamente atacando el estado de derecho, a la Constitución, a la ley , a la unidad de España , a la Monarquia Parlamentaria, y a la democracia.

Solo un apunte más. En Europa hay que cumplir una “ compliance” que son protocolos internos y externos de actuación rigurosisimos ( como nos exigen a los ciudadanos de a pie en nuestras actividades públicas y también incluso privadas, si queremos acceder según a qué cosas )con parámetros de estándares internacionales muy importantes y firmes, cumpliendo con la transparencia, el buen gobierno, la ejemplaridad, la no desinformacion, para cualquier ejercicio de la función pública, y que por supuesto además de los principios y valores fundamentales de la democracia europea que se exigen para cumplir con los pilares y fundamentos básicos de la democracia, es todo ello compromiso y exigencia sine qua non, para poder estar en Europa y que hay que cumplir con absoluto rigor. El presidente del Gobierno incumple flagrantemente todo ello y es vergonzosa esa constatación además en el semestre español de presidencia europea. Solo el está provocando que nuestra reputación internacional sea nefasta. Sus nuevos planes redundarían en reconfirmar esa indigna reputación alcanzada , y aumentarla, si cabe, aunque lo haría sin duda alguna, postrando a España en la miseria y el fango más despreciable, queriendo acceder al poder voluntaria y exclusivamente de la mano de malhechores convictos y confesos y delincuentes. Quizá sea eso lo que quiere enseñar al mundo como “nuevos valores políticos” y ponerse de ejemplo internacional al igual que hizo queriendo ser ejemplo global excarcelando a violadores y pederastas, y en contra de la proteccion de la mujer, voluntaria y conscientemente sabiendo que lo lograría con una ley para el modélica.

Europa no admite tal ejemplo continuado de quiebra de los valores democráticos y de incumplimiento flagrante de las más mínimas normas de compliance, de buen comportamiento, buen gobierno, ejemplaridad, transparencia, justicia, respeto a la ley, de continuado ataque al estado de derecho, a la independencia de los jueces, a la división de poderes, en suma, a la quiebra fraudulenta de los estándares internacionales rigurosos que exige Europa a un socio comunitario y a una democracia.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda