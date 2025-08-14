"Lígero de equipaje", el mapa literario del poeta universal

Jueves, 14 Agosto 2025 08:30

El Ministerio de Cultura celebra el 150º aniversario del nacimiento de Antonio Machado con la edición del mapa literario del poeta universal.

"Ligero de equipaje" es un documento gráfico que recorre la vida del autor a través de los lugares de las geografías española y francesa que marcaron tanto su vida como sus poemas.



El mapa cuenta con las ilustraciones de Ilu Ros y los textos y selección de poemas de Mario Obrero.

Así, siguiendo los pasos de Machado por Sevilla, Madrid, Soria, Baeza, Segovia, Rocafort, Barcelona y Collioure, los autores han recreado la ruta que realizó desde sus primeros años en la capital andaluza hasta su muerte en el país galo.

El mapa destaca algunos de los puntos más significativos para el poeta en cada una de estas ciudades y los relaciona con algunos de sus versos.



La distribución de la obra impresa se realizará a través de las 53 Bibliotecas Públicas del Estado.

Además, una versión digital de la misma estará disponible para su descarga gratuita a través de la página web de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.