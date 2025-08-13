Aemet emite aviso especial ante ola de calor que continuará hasta el lunes

Mañana jueves se espera que comience un nuevo ascenso térmico, más acusado en el cuadrante noroeste, particularmente en Galicia, por lo que los 38-40 ºC son probables también en el oeste de la meseta norte y en el interior de Galicia.

ascenso continuaría en los siguientes días, extendiéndose a la mitad oriental, según ha avanzado Aemet.

El viernes será notable o incluso extraordinario en el Cantábrico para descender notablemente el sábado.

De este modo, las temperaturas superarán los 40-42 ºC en el cuadrante suroccidental, depresiones del nordeste y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea. También en el Cantábrico el viernes se podrían alcanzar los 40 ºC.

Se espera que el domingo sea el día con los valores más altos, con 42-44 ºC en el valle del Guadalquivir y, con menor probabilidad y extensión, en los valles del Guadiana y del Segura y en las depresiones del nordeste.

El escenario más probable a partir del lunes 18 indica que este día comenzaría un nuevo descenso térmico por el oeste, debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresco del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, y que se intensificaría y extendería durante los días siguientes a toda la Península, dando lugar a unas temperaturas más propias de estas fechas y finalizando así probablemente este episodio de ola de calor.

En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio, con lo que no se bajará de 22-25 ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Niveles de riesgo sobre la salud: http://www.sanidad.gob.es/excesoTemperaturas2025/meteosalud.do