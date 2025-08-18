UPTA exige al Gobierno cinco prioridades para el nuevo curso político

Lunes, 18 Agosto 2025 13:07

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado hoy sus cinco prioridades clave, que considera imprescindibles, para el nuevo curso político. Estas reivindicaciones parten de las demandas históricas y actuales del colectivo, en línea con las declaraciones recientes de la organización.

1. Reforma del cese de actividad: El actual sistema de protección frente al cese de actividad no responde adecuadamente a las necesidades del colectivo y reclamamos que el Ministerio de Seguridad Social ponga en marcha la reforma del cese de actividad y que se transforme en un auténtico mecanismo de protección.

2. Reforma fiscal para aliviar la carga del colectivo: La presión fiscal que soportan los autónomos continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de su actividad; el Observatorio Económico del Trabajo Autónomo revela que, pese al crecimiento de la facturación, el 80 % de los autónomos sigue “asfixiado por la carga fiscal”. Consideramos urgente una reforma del régimen fiscal para corregir estas desigualdades estructurales.

3. Culminar el desarrollo del sistema de cotización por ingresos reales: El modelo de cotización basado en ingresos reales, en marcha desde 2023, requiere una segunda fase de desarrollo para ajustarse mejor a las distintas realidades profesionales. Desde UPTA exigimos al Gobierno reactivar las negociaciones y garantizar que la implantación final del sistema se lleve a cabo en los plazos previstos.

4. Nuevo marco de Prevención de Riesgos Laborales para autónomos: Ante la preocupante siniestralidad en el trabajo por cuenta propia —con más de 32.800 accidentes y 66 fallecidos en 2024— demandamos un nuevo marco específico de prevención para el colectivo que responda a las particularidades del trabajo por cuenta propia y refuerce la seguridad de quienes ejercen en sectores de mayor exposición.

5. Subsidio para autónomos mayores de 52 años: insistimos en la urgencia de establecer un subsidio dirigido a los autónomos de más de 52 años que hayan agotado sus prestaciones, con el fin de evitar situaciones de desprotección social en una franja de edad especialmente vulnerable.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha reiterado que "si queremos un trabajo autónomo que avance en el ámbito económico y social, en el ámbito de protección de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, deben de resolverse estas cinco asignaturas pendientes por parte del gobierno antes de que termine el año 2025. Pedimos para ello coherencia y cordura para que todas las organizaciones representativas y los agentes sociales tengamos alta de miras, abandonemos posicionamientos políticos que nada tienen que ver con los trabajadores por cuenta propia y nos sentemos a negociar lo antes posible”.



UPTA ha señalado que estas cinco prioridades deben formar parte de la agenda política inmediata y reitera su disposición a colaborar en el diseño de las reformas necesarias para consolidar un marco de protección y desarrollo justo para los más de tres millones de autónomos en España.