Sánchez propone un Pacto de Estado para mitigar y adaptarse a la Emergencia Climática

Domingo, 17 Agosto 2025 20:57

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este domingo zonas afectadas por los incendios en Ourense y León, y ha anunciado que el Ejecutivo propondrá un Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la Emergencia Climática del país.

Este pacto “interpela a todas las administraciones públicas”, a los grupos parlamentarios, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, empresa, sindicatos y, “en definitiva, al conjunto del país”.

Así lo ha señalado en la declaración que ha realizado tras visitar el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense y mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

En esta visita ha estado acompañado del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Posteriormente, ha visitado también la zona afectada por el incendio en Villablino (León), acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco; del ministro del Interior,

y del delegado del Gobierno en castilla y León, Nicanor Sen.

“La respuesta al incendio o a los incendios que asolan España está ahí. Vamos a darla. Se extinguirán los incendios. Se abordará la reconstrucción de todas las zonas afectadas, pero creo que también tenemos que hacer una reflexión de fondo, una estrategia que anticipe una mejor respuesta, más garantista, más segura a nuestros conciudadanos ante el agravamiento y la aceleración de los

efectos de la emergencia climática en nuestro país”, lo que exige un “gran pacto de Estado”, ha explicado.

Al respecto, ha señalado que el Gobierno va a trabajar ya para poder tener en el mes de septiembre las bases del Pacto de Estado, que, según ha dicho, debe dejar la emergencia climática “fuera de la lucha partidista y de las cuestiones ideológicas” para centrarse en la “evidencia científica y actuar en consecuencia”.

Asimismo, ha detallado que dicho Pacto servirá para ofrecer, por ejemplo, a los servidores públicos “todas las capacidades, no solamente cuando se produce ese incendio, sino antes, para que puedan responder de manera mucho más eficaz y, por supuesto, con muchísimas más garantías”.

“Somos un Estado todos; somos un Estado compuesto. Cada administración tiene sus responsabilidades y todos tenemos lógicamente que responder ante esas responsabilidades de manera coordinada, unitaria y en la misma dirección”, para que, “de una vez por todas, entre todos, podamos redimensionar todas las políticas que afectan a la emergencia climática para responder con una mayor eficacia”, tras experiencias como el volcán de La Palma o la Dana en Valencia.

La propuesta del Pacto de Estado llega después de las advertencias realizadas por la ciencia “desde hace mucho tiempo” ante una emergencia climática que “asola el mundo cada vez es más acelerada, más grave y más asidua, sobre todo en lugares como la Península Ibérica”, según ha indicado Pedro Sánchez, quien ha recordado que el Gobierno de España declaró en 2020 la emergencia

climática en toda España, y desde entonces se han aumentado los recursos en prevención y en extinción de incendios.