Sánchez visita este domingo las zonas afectadas por los incendios forestales

Sábado, 16 Agosto 2025 16:05

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Orense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

Posteriormente, hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado, cuya ubicación concreta se comunicará en las próximas horas a través de los canales habituales.

A lo largo de la próxima semana, el presidente también visitará otras zonas afectadas por los incendios, según ha confirmdo este sábado La Moncloa.

El presidente del Gobierno ha presidido este sábado, mediante videollamada, la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección contra Incendios Forestales (CECOD), para analizar la evolución de los incendios en España.

Sánchez ha agradecido el esfuerzo y la dedicación realizada por todos los equipos de emergencias y de coordinación en distintos puntos de España ante los incendios forestales.

El presidente del Gobierno ha sido informado de la situación de los incendios que están en situación operativa 2, comunicados al CENEM y que requieren la ayuda de medios estatales.

En estos momentos son 19, cifra que puede cambiar a lo largo del día según la evolución de la situación.

El sistema Copernicus, activado por la dirección general de protección civil del Ministerio del Interior, ha comenzado a enviar imágenes de satélite de las zonas más afectadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) que permitirán una mejor evaluación de la situación de los distintos incendios

Esta tarde llegan a la base aérea de Matacán (Salamanca) dos nuevos avionescisterna Canadair italianos, aportados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que fue activado por el Ministerio del Interior el pasado día 11 de agosto.

A partir de mañana, domingo, empezarán a operar en aquellas zonas donde sea más urgente su intervención.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior gestiona la incorporación de nuevos medios europeos en las labores de extinción.

Esta dirección general coordina también la incorporación a las labores de extinción de medios procedentes de otras comunidades autónomas. Medios de Cataluña, País Vasco, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, que operan ya en algunas de las zonas más afectadas.

Como consecuencia de la suspensión de la comunicación ferroviaria entre Madrid y Galicia, se ha activado el acuerdo de colaboración entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y la Cruz Roja para que esta entidad atienda a los viajeros que no han podido emprender viaje.

Este servicio ha permitido atender ya a 13 personas en la estación de A Coruña y otras 35 en la de Santiago de Compostela. Este servicio está a disposición de todas las delegaciones de gobierno que lo puedan requerir

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se han desplegado más de 50 medios aéreos, 10 brigadas BRIF helitransportadas, con 600 efectivos, cuatro equipos EPRIF de prevención integral y siete unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP), junto al despliegue invernal permanente, que incluye 11 medios aéreos, cinco brigadas helitransportadas y tres unidades de análisis

Actualmente, por parte del Ministerio de Defensa, hay más de 1.400 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en ataque directo desplegados, otros 2.000 militares de la UME en misiones de apoyo y 450 medios activados de dicha unidad.

Además, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio está intensificando su labor en la lucha contra los incendios.

En lo que va de semana, el 43 grupo ha realizado más de 375 horas de vuelo y 1.077 descargas.

A ello se suma personal especializado en apoyo a hidroaviones (pilotos, mecánicos o copilotos), analistas y personal de apoyo del Ejército de Tierra activado 24 horas, apoyo logístico a evacuados, entre otros.

A su vez, desde el Ministerio del Interior se han movilizado más de 5.000 agentes de Guardia Civil y hay más de 350 efectivos de Policía Nacional desplegados, en coordinación con medios de Miteco y UME.

Dura noche

En Galicia, y especialmente en Orense, con nivel 2 de alerta, se ha vivido otra dura noche de lucha contra las llamas que ha sumado varios centenares de hectáreas calcinadas.

En la mañana de este sábado permanecían sin extinguir un total 18 incendios que han arrasado casi 43.500 hectáreas, la mayor parte en la provincia de Orense.

Decenas de efectivos tratan de combatir los fuegos de Barniedo de la Reina y La Uña, en León.

Los focos en esta zona son especialmente preocupantes por amenazar a reservas de gran valor ecológico, en los Picos de Europa.

El incendio ocurrido en Barniedo se produjo por una tormenta seca al impactar un rayo en los montes.