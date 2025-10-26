Los celestes abren Superliga con victoria frente a Unicaja Costa de Almería

Domingo, 26 Octubre 2025 09:04

Grupo Herce Soria ha comenzado con victoria la Superliga 2025-26, al imponerse a su viejo conocido Unicaja Costa de Almería, por tres sets a uno.

Los sorianos se han mostrado en el remodelado pabellón de Los Pajaritos más acertados en los momentos clave del segundo y cuarto set, con los puntos de Hoyos y Moreno para superar al combativo conjunto de Pablo Ruiz.

Los sorianos han comprobado como el bloque ahorrador equilibraba el encuentro y dispondría de opciones de forzar el desempate, lo que ha impedido seis puntos del “tiburón” Moreno para pasar del 21 iguales al 28-26 definitivo del cuarto y último set.

El partido se ha abierto como un naufragio para Unicaja Costa de Almería, arrastrado por la precisión y contundencia de la rotación celeste.

Desde los primeros puntos, los almerienses se han visto superados en saque y ataque, con errores que han permitido a los sorianos marcar el ritmo y abrir ventaja.

A pesar de la adversidad, Unicaja ha luchado y recortado distancias y encontrando espacios para recomponerse.

La garra del equipo y la búsqueda de cada oportunidad han alimentado la esperanza visitante en los sets intermedios, con ataques por punta y saques que han intentado equilibrar la balanza.

Sin embargo, la efectividad de Soria y la acumulación de errores almerienses han mantenido el control del partido.

Ambos equipos se han presentado muy renovados, siendo lo más llamativo ese cambio de lado de red de Pepe Villalba.

En el resto de la primera jornada, CV Guaguas ha arrancado la defensa del título con un claro triunfo sobre Cisneros La Laguna en el derby canario.

UC3M Voleibol Leganés no ha podido concretar su primera victoria en su estreno en la Superliga, en un choque donde dispuso de dos sets de ventaja.

De la mano del eslovaco Adrian Vanco, los madrileños han sumado los dos primeros sets, pero la reacción de Conqueridor Valencia, con un eficaz Rodrigo Pernambuco junto a la entrada de Rubén López ha cambiado el rumbo del choque.

Los levantinos han forzado el desempate y el conjunto de Emanuele Zanini se ha hecho con la victoria tras más de dos apasionantes horas de juego.

Servigroup Benidorm se ha estrenado en la Superliga Masculina con una igualada derrota.

El conjunto de Adriano Lamb ha plantado cara a CV Melilla, aunque el bloque melillense se ha mostrado más eficaz en los momentos decisivos de cada set.

Pamesa Teruel Voleibol e Instercap Asisa Tarragona SPSP han vuelto a verse las caras en la competición regular después de enfrentarse una semana antes en su último encuentro de pretemporada.. Los aragoneses han golpeado primero con el dominio de David López en el centro de la red.

La reacción catalana llegaría de la mano de Rejón y Morales para forzar el equilibrio.

César Irache ha roto el equilibrio con sus remates, bien acompañado por las acciones de Fran Ruiz, para dejar la primera victoria en el casillero turolense.

Conectabalear CV Manacor ha sumado tres valiosos puntos en su estreno en la pista de Bus Leader San Roque.

El conjunto de Alexis González ha dominado el juego en todas las facetas, controlando el desarrollo del marcador.