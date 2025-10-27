Seminario en Castillejo de Robledo para iniciar a cazadores en adiestramiento de perros de sangre

Lunes, 27 Octubre 2025 13:54

La Real Federación Española de Caza (RFEC), a través de su Escuela Española de Caza, ha celebrado este fin de semana en Castillejo de Robledo un seminario de Iniciación al Adiestramiento de Perros de Sangre, una formación dirigida a cazadores y aficionados interesados en el rastreo y cobro de piezas heridas.

El seminario, impartido por Emilio López Aguilar, uno de los mayores especialistas en la materia, contó con doce alumnos procedentes de distintos puntos de España y combinó clases teóricas y sesiones prácticas de campo, desarrollándose con total normalidad a pesar de la abundante lluvia caída el sábado.

Durante el curso, los participantes aprendieron las bases del adiestramiento desde cachorros de apenas tres meses hasta ejemplares adultos, con casos reales y ejercicios prácticos.

Entre los contenidos más destacados se abordaron qué hacer y qué evitar durante el adiestramiento, cómo iniciar y evaluar al perro, y cómo corregir problemas de obediencia o concentración durante las búsquedas.

La jornada fue valorada de forma muy positiva por todos los asistentes, que destacaron tanto la claridad y cercanía de las explicaciones de Emilio López Aguilar como la utilidad de los conocimientos adquiridos para mejorar la labor del cazador responsable y del perro de sangre como herramienta de gestión y recuperación de fauna.

Con este seminario, la Escuela Española de Caza ha señalado que reafirma su compromiso con la formación continua y la mejora técnica de los cazadores, impulsando el adiestramiento ético y eficaz de los perros como pieza fundamental para una caza más responsable y sostenible.

La RFEC ha agradecido el patrocinio de Browning, Mutuasport, Winchester y Legia y la colaboración de AEPES, la Diputación de Soria, Mutuasport, ISUZU y Hart, cuyo apoyo hace posible el desarrollo de este tipo de iniciativas formativas.