El Ingenieros Touch Rugby sigue creciendo en Getxo en las Six Darts Series

Martes, 28 Octubre 2025 08:39

El Ingenieros de Soria Touch Rugby ha disputado este sábado una nueva cita de las Six Darts Series en el campo multideportivo de Fadura, en Getxo.

Un torneo marcado por la buena organización, el gran ambiente y el alto nivel competitivo de los equipos participantes, que volvió a dejar valiosas lecciones para el conjunto soriano en su camino de crecimiento.

Aunque los resultados no acompañaron, el equipo mostró una clara mejoría respecto al torneo anterior en Arroyo de la Encomienda, especialmente en defensa, donde los sorianos y sorianas lograron frenar los ataques rivales en numerosas ocasiones y agotar la cuenta de tocados (seis por posesión) de varios equipos.

En ataque, el Ingenieros también dio un paso adelante, generando ocasiones y moviendo bien el balón, aunque algunos errores en los últimos metros y pérdidas de balón cercanas a la zona de ensayo impidieron transformar ese esfuerzo en más puntos.

El partido más destacado del torneo llegó frente a Intocables de Santander, en un encuentro muy igualado que se resolvió en la última jugada con ensayo cántabro (4-3). Los sorianos estuvieron muy cerca de llevarse la victoria, dejando una gran sensación de equipo competitivo y en constante evolución.

Más allá del resultado, la jornada volvió a reflejar el buen ambiente y compañerismo que caracterizan al Ingenieros de Soria Touch Rugby, un grupo que sigue creciendo tanto dentro como fuera del campo y que continúa atrayendo nuevos jugadores y jugadoras cada semana.

El torneo se cerró con el triunfo de Arroyo Alligators, que se impuso en una emocionante final al conjunto anfitrión, Getxo Rugby.

Ahora, el conjunto soriano pone la vista en su próxima cita, que tendrá lugar en febrero en Soria, donde el equipo ejercerá de anfitrión en una nueva jornada de las Six Darts Series.

Una oportunidad única para mostrar en casa todo el progreso alcanzado y para seguir impulsando el crecimiento del Touch Rugby en la ciudad.