El C.D. Golmayo Camaretas femenino analiza su "impresionante" primera vuelta

Martes, 28 Octubre 2025 08:45

El C.D. Golmayo Camaretas femenino ha comenzado su andadura en regional por todo lo alto: 4 victorias y 1 derrota, resultados que le hacen ocupar la segunda plaza a tan solo tres puntos de las líderes y a cinco puntos de las terceras.

Las balagueras solo han tropezado contra el Burgos I.F.A el cual se ha reforzado con jugadoras procedentes del Capiscol C.F. actual campeón de liga Gonalpi y ascendido a Tercera, favoritas a postularse con el título.

El resto de partidos, han sido competidos pero llevando las sorianas la varita del partido, tanto es así que, además, aunque es pronto, están luchando muy de cerca por el pichichi y zamora y, por otro lado, es el segundo equipo más goleador y menos goleado.

La entidad está muy satisfecha con el rendimiento de la zaga femenina balaguera pero, como ha indicado, lo importante para ellos no son los números si no consolidar el equipo para tener un proyecto duradero.

Quieren ampliar el número de jugadoras y su presencia en el fútbol femenino de la provincia.

Alba Serna, burgalesa con dos temporadas en el club, ha apuntado que “no es el objetivo estar arriba porque solo somos unas seis jugadoras que tenemos experiencia en regional y nos enfrentamos a clubes y jugadoras históricas de Castilla y León. Pero, es muy reconfortante ver los resultados positivos”. Insisten que es un año de conocer la categoría y que, poco a poco, ya se irán marcando metas cada vez más ilusionantes.

Su entrenador, Alfonso Peral, ha manifestado que poco a poco van contactando chicas provenientes de la Universidad que quieren probar en el equipo. Dato importante para ir afianzando este proyecto con la mezcla de, en su mayoría jugadoras sorianas y otras foráneas que dan un plus.