Ganadores de segunda edición de Slalom de Almazán

El Parque de la Arboleda de Almazán ha sido el escenario este domingo de la segunda edición del Slalom de la villa adnamantina, prueba puntuable para el campeonato de Castilla y León.



Sobre las 10:00 horas se ha abierto la manga de entrenamientos, en la que un total de 35 pilotos han demostrado al innumerable público que ha acudido a la cita sus habilidades al volante de sus vehículos de competiciones.

Lo han hecho en un recorrido muy técnico y bonito que regalaba un ambiente de carreras muy especial.

Desde la directiva de la escudería bnracing han mostrado su agradecimiento a todos los pilotos y organizadores que estuvieron al pie del cañón, al público por un comportamiento ejemplar y sobre todo, al Ayuntamiento y Policia Local de Almazán por todas las facilidades y apoyo mostrado durante la preparación y posterior desarrollo de la prueba.

Tambien ha agradecido a todos los patrocinadores el apoyo mostrado durante toda la temporada 2025, haciendo una mención especial a Grupo Jemoya, que permitió a la organización la utilización de sus vehículos, destacando un Toyota Supra y los nuevos modelos de Omoda y Jaecoo, ya disponibles a la venta en sus instalaciones

La clasificación situaba en lo más alto del cajón del podio al leonés Mauro Prieto con un Renault Megane Sport que conseguía un tiempo de 2:01,454 seguido del soriano Dani Sanz con un BMW e30 piloto de Bnnoracing y un tiempo de 2:02,437 y del también soriano Carlos Sancho con un tiempo de 2:04.679.

En cuanto a la clasificación por clases:

CLASE I:

1. Jorge Simal, Citroen Saxo 16v
2. ⁠Jose Miguel Asensio, Citroen Saxo 16v
3. ⁠Francisco J. Torres, Opel Corsa GSI

CLASE II

1. Marcos del Valle, Volkswagen Golf GTi
2. ⁠Jorge Pellitero, Renault Clio Sport
3. ⁠Armando Marina, Peugeot 206 GTI

CLASE III:

1. Mauro Prieto, Renault Megane Sport
2. ⁠Julio Gato, Seat León

CLASE IV:

1. Daniel Sanz, BMW e30
2. ⁠Carlos Sancho, BMW compact
3. ⁠Victor Rivas, BMW 325tds

CLASE V:

1. Antonio Peña, Labase RX01
2. ⁠Rafa Jimenez, Kart cross

DAMAS:

1. Nuria Tello, Citroen Saxo 8v

SENIOR (pilotos con más de 60 años)

1. Francisco J. Torres, Opel Corsa GSI
2. ⁠Raul Pellitero, Renault Clio Sport
3. ⁠Jose Asensio, Citroen Saxo.

