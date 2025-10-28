Ganadores de segunda edición de Slalom de Almazán

Martes, 28 Octubre 2025 13:52

El Parque de la Arboleda de Almazán ha sido el escenario este domingo de la segunda edición del Slalom de la villa adnamantina, prueba puntuable para el campeonato de Castilla y León.





Sobre las 10:00 horas se ha abierto la manga de entrenamientos, en la que un total de 35 pilotos han demostrado al innumerable público que ha acudido a la cita sus habilidades al volante de sus vehículos de competiciones.

Lo han hecho en un recorrido muy técnico y bonito que regalaba un ambiente de carreras muy especial.



Desde la directiva de la escudería bnracing han mostrado su agradecimiento a todos los pilotos y organizadores que estuvieron al pie del cañón, al público por un comportamiento ejemplar y sobre todo, al Ayuntamiento y Policia Local de Almazán por todas las facilidades y apoyo mostrado durante la preparación y posterior desarrollo de la prueba.



Tambien ha agradecido a todos los patrocinadores el apoyo mostrado durante toda la temporada 2025, haciendo una mención especial a Grupo Jemoya, que permitió a la organización la utilización de sus vehículos, destacando un Toyota Supra y los nuevos modelos de Omoda y Jaecoo, ya disponibles a la venta en sus instalaciones



La clasificación situaba en lo más alto del cajón del podio al leonés Mauro Prieto con un Renault Megane Sport que conseguía un tiempo de 2:01,454 seguido del soriano Dani Sanz con un BMW e30 piloto de Bnnoracing y un tiempo de 2:02,437 y del también soriano Carlos Sancho con un tiempo de 2:04.679.



En cuanto a la clasificación por clases:



CLASE I:



1. Jorge Simal, Citroen Saxo 16v

2. ⁠Jose Miguel Asensio, Citroen Saxo 16v

3. ⁠Francisco J. Torres, Opel Corsa GSI



CLASE II



1. Marcos del Valle, Volkswagen Golf GTi

2. ⁠Jorge Pellitero, Renault Clio Sport

3. ⁠Armando Marina, Peugeot 206 GTI



CLASE III:



1. Mauro Prieto, Renault Megane Sport

2. ⁠Julio Gato, Seat León



CLASE IV:



1. Daniel Sanz, BMW e30

2. ⁠Carlos Sancho, BMW compact

3. ⁠Victor Rivas, BMW 325tds



CLASE V:



1. Antonio Peña, Labase RX01

2. ⁠Rafa Jimenez, Kart cross



DAMAS:



1. Nuria Tello, Citroen Saxo 8v



SENIOR (pilotos con más de 60 años)



1. Francisco J. Torres, Opel Corsa GSI

2. ⁠Raul Pellitero, Renault Clio Sport

3. ⁠Jose Asensio, Citroen Saxo.