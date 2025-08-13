La Primera Federación se podrá seguir a través de la televisión

Miércoles, 13 Agosto 2025 15:59

LALIGA+, la OTT de LALIGA para los aficionados al contenido deportivo en directo y a la carta, presenta grandes novedades para esta temporada. A partir del 29 de agosto se podrá disfrutar de toda la Primera Federación Versus E-Learning.

LALIGA+ ofrecerá los 20 partidos de cada jornada en directo, permitiendo seguir de cerca a los 40 equipos que componen la categoría.

Entre ellos, los recién ascendidos para la temporada 2025/26: Pontevedra CF, Arenas Club, CE Europa, Juventud Torremolinos CF y CD Guadalajara.

También se suman históricos como CD Tenerife, Real Murcia CF, Hércules CF, FC Cartagena, SD Ponferradina, CD Eldense, Athletic Club “B”, Real Madrid Castilla o Atlético Madrileño.

La plataforma de streaming LALIGA+ sigue apostando por hacer accesible el deporte en toda España, ofreciendo toda la Primera Federación Versus E-Learning desde el inicio de la temporada con una atractiva oferta comercial desde 12,99 euros al mes, con diferentes paquetes que permiten ampliar la flexibilidad y personalización de acuerdo con los intereses de todos los aficionados.

Los clubes ganarán visibilidad ya que LALIGA+ garantizará una ventana de difusión nacional; haciendo que los aficionados puedan disfrutar de su equipo y de la competición desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Por primera vez, todos los partidos de la Primera Federación Versus E-Learning estarán disponibles también a través de LALIGA BARES, la única oferta deportiva con licencia para su emisión en establecimientos públicos.

Gracias a este acuerdo, miles establecimientos hosteleros de toda España podrán ofrecer a sus clientes la Primera Federación Versus E-Learning convirtiendo cada partido en una oportunidad para vivir la experiencia en comunidad.

Así, LALIGA BARES se consolida como la plataforma líder en la distribución de contenido deportivo para el sector hostelero, ofreciendo más de 2.000 eventos deportivos en directo por temporada.

