Reconocimiento especial para el cazador federado soriano más veterano

Miércoles, 13 Agosto 2025 09:54

La Delegación de la Federación de Caza en Soria ha entregado un reconocimiento especial al cazador federado más veterano de los clubes de esta provincia en agradecimiento a la defensa de la actividad cinegética.

Se trata de Rogelio Álvarez García, de 88 años, vecino de Rioseco de Soria, que lleva toda una vida dedicado a su gran pasión venatoria y que ha sabido trasmitir este amor por la caza a su hijo y nieta, que le han acomapañdo en el momento de recibir ayer la placa conmemorativa, que le ha entregado el delegado de la Federación de Caza de Soria.

Rogelio ha comentado que ha sido un apasionado de la caza de la liebre, primero con perros galgos y posteriormente con perros de rastro; tambien ha acudido a los ganchos y monterías que se han organizado en el coto de su pueblo.

Se trata de un doble reconocimiento para este cazador con mayúsculas, por su fidelidad a la caza y a la propia Federación y también por haber sabido trasmitir esta afición a sus descendientes cuando en muchas ocasiones se está perdiendo esta pasión por los más jóvenes.

"Nuestros mejores deseos para que D. Rogelio siga buscando las liebres y jabalies muchos años más", ha señalado la Delegación provicnial de Caza en Soria.