El C.D. Golmayo Camaretas femenino inicia su pretemporada

Martes, 12 Agosto 2025 08:42

El C.D. Golmayo Camaretas femenino ha comenzado muy ilusionado su primera semana de pretemporada en su salto a regional.

Las chicas de Alfonso Peral han iniciado este lunes en el campo de la urbanización la pretemporada, la cual constará de cinco semanas puesto que su liga empieza el 14 de septiembre pero ellas justo descansan en la primera jornada.

La escuadra femenina sigue teniendo claro la clave para consolidar el proyecto: mezclar veteranía y juventud.

Para ello, tienen a jugadoras prometedoras como Aya Benhaddaj, que a pesar de su corta edad ya ha tenido ofertas, o Irene Nestares de tan solo 15 años, y jugadoras como María Uriel o Sandra del Cura muy conocidas en Castilla y León.

Peral ha señalado que "exprimiremos al máximo la pretemporada para poder investigar qué camino llegar y dar nuestro 100 por ciento en regional".

Por otro lado, han resaltado que aún no han cerrado todas las fichas, a pesar de tener un amplio número de ellas, puesto que han recibido solicitudes de jugadoras que van a empezar la Universidad.