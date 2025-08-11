Buen papel del C. A. Numancia de Soria en el II Open Ciudad de Burgos de Billar 5 Quillas

Lunes, 11 Agosto 2025 11:07

El C. A. Numancia de Soria ha dejado una excelente imagen en el II Open Ciudad de Burgos de Billar 5 Quillas, celebrado este fin de semana en las instalaciones del Círculo de la Unión de Burgos, entidad organizadora del torneo.

Seis jugadores sorianos tomaron parte en una competición: Carlos Cortés, Pedro Camarero, Jesús R. Pérez, Fausto Hernández, Jesús Enciso y Luis Romera.

Carlos Cortés firmó un buen torneo, alcanzando las semifinales tras superar en cuartos a Roy González por 2–0 (60–35, 60–31). En la penúltima ronda protagonizó uno de los choques más emocionantes del campeonato frente a Horacio C. Jaurena, quien acabaría llevándose el título, con un ajustado 3–2.

Pedro Camarero completó también una gran actuación, llegando a cuartos de final y midiéndose a Jaurena en un partido muy disputado que reflejó su alto nivel competitivo y su máximo nivel de billar.

Fausto Hernández aunque comenzó flojo fue a más en el torneo, consolidándose como un clásico en los torneos de 5 quillas.

Jesús R. Pérez dejó destellos de su calidad, destacando por su estilo de ataque y su capacidad para adaptarse a diferentes rivales.

Jesús Enciso se caracterizó por lograr empatar dos partidos, ante Horacio Jaurena y Vícctor Cabanas, demostrando así el nivel billarístico del soriano.

Luis Romera va sumando nivel de competición y tuvo en su mano empatar a un campeón de España como Antonio Sánchez.

El C. A. Numancia de Soria reafirma así su condición de referente del billar, sumando una nueva experiencia positiva en una cita que, gracias a la impecable organización del Círculo de la Unión de Burgos, continúa creciendo.