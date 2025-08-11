Inscripciones abiertas para IV edición de BTT Deza Resiste

Lunes, 11 Agosto 2025 10:37

La cuarta edición de la prueba BTT Deza Resiste se celebrará el próximo 30 de agosto, con la organización de la Asociación Local Cultural y Deportiva Deza Resiste.

La cita deportiva pretende dar visibilidad al problema de la despoblación, y al entorno natural de la comarca.

La salida de la marcha será a las 9:00 en la localidad de Deza, en la calle San Martín (puerta del ayuntamiento) y terminará justo en el momento en que el último participante cruce la línea de meta, situada en el pabellón de la localidad, acompañado del cierre de la carrera con el dorsal 0 perteneciente a la Organización.

Consta de dos circuitos:

Ruta larga: 60,87 kilómetros y 1.230 metros de desnivel positivo. Circuito más exigente. Ruta larga configurada para disfrutar del entorno de pueblos como La Alameda, La

Quiñonería, Deza y Peñalcazar. La estimación de tiempo para realizar el itinerario largo es de 4:00 horas.

Ruta corta: 30 km y 600 m de desnivel. Una ruta diseñada para todo tipo de participantes.

Ruta principal acortada, disfrutando de la parte final de la ruta larga, pero con un nivel de esfuerzo físico mucho menor para su finalización. En esta ocasión, la mayoría del recorrido transcurre por caminos agrarios, salvo 4km que transcurren por senda. Igualmente, se incluyen en el recorrido los avituallamientos. La estimación de tiempo para realizar el itinerario corto es de 2:00 horas. El recorrido transcurre por pistas, caminos agrarios y sendas acondicionadas para tal fin, perfectamente señalizadas.

La prueba trascurre por parajes de enorme belleza. Se trata de un día especial para toda la comarca del Alto Jalón.

de la carrera, habrá una Pequemarcha BTT para los más pequeños, Hinchables y zona infantil, Comida popular para todos los participantes, Concierto de tarde y música en directo, Sorteos y sorpresas o Piscina gratuita para los corredores.

Todos los que se inscriban antes del 18 de agosto entrarán en el sorteo de una cena para dos personas en la Cafetería Rey Alfonso del Hotel Alfonso VIII en Soria.

El plazo concluye el 27 de agosto.

Toda la información e inscripciones través de la plataforma oficial racetime.es/evento/iv-btt-deza-resiste

El pasado año participaron 150 corredores.

En la modalidad larga venció Diego Heredero (2.56.33), y en féminas la ganadora fue Sara Aragonés, con un tiempo de 4.15.38.

En la cita corta, el más rápido fue Abel Mansilla (1.13.48), y en chicas Teresa Arroyo (1.44.39).