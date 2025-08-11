Lunes, 11 Agosto 2025
El Club Bádminton Soria retoma los entrenamientos para segunda parte del año

Los jugadores de las categorías superiores del club Bádminton Soria retoman este lunes los entrenamientos con el fin de encarar las competiciones que restan hasta el final de año.

Han sido siete semanas de descanso en la que los jugadores han mantenido su tono físico alejados de las raquetas y en algunos de los casos participando en campus de perfeccionamiento.

Las sesiones tendrán lugar a última hora de la tarde cuando la temperatura ambiental permita realizar unos entrenamientos con una suficiente calidad e intensidad.

A partir de septiembre, el club comenzará a competir situando el foco en los másters nacionales y en los campeonatos de España de categorías inferiores que tendrán lugar, en mayor medida, en el mes de noviembre.

 

