El C.D. Golmayo Camaretas firma al riojano Jairo Cortabitarte

Sábado, 09 Agosto 2025 17:04

El C.D. Golmayo Camaretas ha sumado a su proyecto deportivo al delantero riojano Jairo Cortabitarte.

El delantero de tan solo 19 años ha sido pichichi en la liga juvenil división de honor con el mítico Mareo y militó la temporada pasada con el filial del C.D. Numancia.

Su entrenador, Jesús Higuera, está muy satisfecho con esta incorporación puesto que es un zurdo potente con gol y agresividad.

Ha resaltado el polvorín que tendrán arriba puesto que ya tienen a Valentín (ex jugador del C.D. Pozoblanco de 3a RFEF) o Alex Alcalde (ex del primer equipo del C.D. San José).

Por su parte, la entidad siente orgullo de que, tras su salto a regional, los jugadores tengan al club en cuenta con tan poca trayectoria en senior y en su primer año en regional. Higuera remarca “este proyecto, con el tiempo, dará mucho que hablar”.