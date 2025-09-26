La mejor pelota de la mano de Altuna III llega a Soria el 4 de octubre

Viernes, 26 Septiembre 2025 14:41

El frontón de la Juventud acogerá el próximo sábado 4 de octubre a las 17.30 horas el tradicional Festival de Pelota de San Saturio, una cita que vuelve a celebrarse en torno a la fecha original del 2 de octubre, día del patrón de la ciudad, después de varios años en los que se había trasladado al puente del Pilar por temas de calendario deportivo.

El concejal de Deportes, Manu Salvador, ha destacado durante la presentación el peso que la pelota tiene en la ciudad y en la provincia recordando que “en Soria la pelota cuenta con una afición fiel, muy arraigada en la capital y en los pueblos. Para nosotros es un orgullo poder acoger en el Frontón de la Juventud un festival de este nivel y disfrutar de deportistas de primera fila”.

El programa de esta edición incluye:

Una eliminatoria de octavos de final del 4 y medio de Serie B.

Una eliminatoria del 4 y medio de Serie A, cuyos emparejamientos se conocerán tras el sorteo oficial del lunes.

El partido de parejas enfrentará a Altuna III – Rezusta (Aspe) contra Jaka – Mariezkurrena II (Baiko), un duelo de máximo nivel que supone el regreso de Altuna III a Soria tras muchos años.

El representante de la Liga de Empresas y ex pelotari, Ignacio Errandonea, ha destacado en la presentación la importancia de recuperar la fecha y también la proyección nacional del festival ya que “este año va a celebrarse el día 4 y con televisión en directo de ETB y diferido en Movistar Vamos con lo que la repercusión será máxima”.

Altuna III, figura indiscutible de la pelota actual, ha visitado el frontón y ha indicado que se siente ilusionado con regresar a la ciudad

“Hace mucho que no venía a Soria y tengo muy buenos recuerdos. Aquí la afición siempre aprieta, pero eso nos motiva y nos da energía. A la gente le gusta el juego atrevido de los delanteros y esperamos no defraudar. Espero que podamos ofrecer un gran partido y que la gente disfrute”, ha declarado.

También ha recordado la dificultad de este tipo de disciplinas individuales, pero también ha puesto el acento “en su historia y tradición que nos gusta mantener y que también se ve cuando vas pasando pueblos y todos tienen frontón”.

“Llego bien de forma al festival y tengo muchas ganas de jugar aquí otra vez”, ha concluido.

Entradas

Las entradas ya están a la venta en www.entradasfronton.com, con precios de 20 a 30 euros según ubicación. También se podrán adquirir en la taquilla el mismo día del festival desde una hora antes.