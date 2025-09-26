Comienzan competiciones de equipos senior y juvenil de Laguna Negra de hockey

Este fin de semana comienzan las competiciones oficiales para los equipos senior y juvenil del Laguna Negra de hockey sobre patines.

El equipo senior tiene doble compromiso, el sábado el equipo viaja hasta Bilbao para enfrentarse al Loyola Indautxu en la Fase Previa de la Copa Norte, el vencedor del encuentro se enfrentará el próximo 15 de noviembre al Getxo Irristan, en Getxo.

Mientras que el domingo, tanto senior como juvenil, reciben en Soria a la S.D. Ponferradina de hockey en la primera jornada de la Liga Regional.

Inicialmente esta jornada estaba prevista jugarse en Ponferrada pero la directiva del Laguna Negra solicitó el cambio de las jornadas debido al desplazamiento del sábado a Bilbao.

El próximo lunes se efectuará el sorteo de las sedes de la Liga Benjamín de la que ya se saben las fechas.

La Federación Regional ha comunicado al club soriano que se le otorgaba la organización de la primera jornada del Torneo de Formación para jugadores Prebenjamin y Benjamin.