La cantera del CSB sigue contando para la Federación de Baloncesto de Castilla y León

Viernes, 26 Septiembre 2025 08:05

Una vez más el CSB contribuye con su cantera a las concentraciones que organiza la Federación de Baloncesto de Castilla y León en preparación del Campeonato de España previsto para la primera semana del nuevo año (del 2 al 7 de enero 2026) aún sin sede confirmada.

Los equipos, que contarán con alrededor de 20 jugadores para esta primera toma de contacto, afrontan el reto con ilusión por formar parte del equipo definitivo que viajará al campeonato.

Las plantillas se irán ajustando en las próximas sesiones a medida que avancen en su preparación.

En esta ocasión el cuerpo técnico de la federación sigue contando con jugadores ya conocidos en este tipo de concentración como son:

Diego Valero de Miguel que se unirá a la preselección Cadete Masculino (2010) cuya concentración será en Ávila del 11 al 13 de octubre.

María Martinez Ciria que se unirá a la preselección Infantil Femenina (2012) cuya concentración será en Palencia del 11 al 13 de octubre.

Carmen Martinez Ciria que se unirá a la preselección de Minibasket Femenino (2014) cuya concentración será en Peñaranda de Bracamonte del 11 al 13 de octubre.

Estas convocatorias unidas a la de otros jugadores del club que han sido convocados en el pasado, son un gran reconocimiento por parte de la FBCYL a la labor que viene desarrollando el CSB con su cantera y anima tanto a jugadores como entrenadores del club soriano a seguir entrenando y mejorando día a día.