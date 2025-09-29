La gran fiesta del TUMI Spain Golf Tour llega al Club de Golf Soria

Lunes, 29 Septiembre 2025 16:44

Un centenar de jugadores profesionales buscarán, desde el miércoles 1 hasta el viernes 3 de octubre, el título en la gran fiesta del golf soriano que será el Campeonato Castilla y León de Golf de Profesionales PGA de España, torneo del TUMI Spain Golf Tour que se celebrará en el Club de Golf Soria y que se ha presentado este lunes en sus instalaciones.

La presentación ha contado con la participación de Manuel Salvador, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria; el diputado de la Diputación Provincial de Soria, Enrique Rubio; Ander Martínez, presidente de la PGA de España; Fernando López Enríquez, gerente de la Federación de Golf de Castilla y León; Daniel Berná, presidente del Comité de Profesionales de la Federación de Golf de Castilla y León y Álvaro Berná, gerente del Club de Golf Soria.

Todos ellos han puesto de manifiesto la importancia de un torneo que forma parte de uno de los circuitos de referencia del golf español –es la quinta prueba del calendario– y que se presenta como el mejor escaparate para consolidar el crecimiento del golf profesional en Castilla y León, y especialmente en Soria, y proyectarlo como un destino clave para este deporte, además se significar una ocasión única para que los aficionados sorianos puedan disfrutar en su club y con entrada gratuita de un torneo de primer nivel.

Otro de los alicientes del torneo, que ha llenado su nómina máxima de participantes con 96 jugadores, es que el Club de Golf Soria contará con una representación de cuatro jugadores.

Por un lado, estarán los dos profesionales del club, Daniel Berná y Raúl Pascual, el primero un habitual en el circuito de la PGA española y en el Alps Tour, mientras que el segundo se ha estrenado este año como profesional. Por el otro, estarán en liza como invitados los amateurs David García y Miguel López, para quienes el torneo será una oportunidad única para codearse con la elite.

Para que no falte de nada, el torneo contará con un Pro-Am que se celebrará el martes 30 de septiembre y que contará con una participación de 19 profesionales y un total de 74 participantes y que dará paso a tres jornadas de competición de máxima intensidad y emoción que pondrán a prueba el talento y la regularidad de los profesionales durante tres días, el tercero de ellos solo al alcance de los golfistas que superen el corte, situado en los 40 primeros y empatados.

En la competición de Soria se decidirán los nombres de los 40 mejores profesionales que jugarán la final en Panorámica Golf, además de los ocho mejores equipos de los 18 en competición que también se jugarán el título en el juego castellonense.