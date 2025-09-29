Lunes, 29 Septiembre 2025
El Ingenieros gana experiencia en Zaragoza en amistoso con protagonismo de los novatos

El Ingenieros de Soria ha disputado en Zaragoza su primer amistoso de pretemporada ante el Universitario, un test marcado por la amplia diferencia de experiencia entre ambos conjuntos.

El cuadro soriano, con una plantilla en la que gran parte de los jugadores apenas suman unos meses de entrenamiento, acusó la falta de rodaje y terminó cediendo por 66-3.

Los aragoneses no perdonaron y supieron aprovechar los desajustes del Ingenieros, que únicamente pudo anotar tres puntos gracias a un golpe de castigo transformado por Marce.

Aun así, durante distintas fases del encuentro, los sorianos rozaron el ensayo, aunque la precipitación y la falta de coordinación colectiva, unida a la solidez defensiva de Universitario, lo impidieron.

En el plano individual, merecen mención especial los novatos René, Franco y Félix en la delantera, así como el canterano Eliexer en la línea de tres cuartos, que demostraron carácter y proyección en su estreno.

El marcador no empaña el trabajo que viene realizando el Ingenieros en sus entrenamientos.

El objetivo sigue siendo acumular minutos, fortalecer la base del grupo y llegar en las mejores condiciones posibles al arranque liguero, previsto para el próximo 18 de octubre, de nuevo en Zaragoza y ante el mismo rival.

Por el ingenieros senior femenino jugaron:

  1. René
  2. Chano
  3. Franco
  4. Maqueda
  5. Felix
  6. Ra
  7. Valentín
  8. Isla (C)
  9. Tito
  10. Marce(GC)
  11. Eliexer
  12. Alex
  13. Javi
  14. Alejandro
  15. Dani
  16. Vladimir
  17. Jairo
  18. Adri
  19. Johender

