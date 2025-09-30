Cinco sorianos competirán en el Open Ibérico de Kickboxing y Muaythai

Martes, 30 Septiembre 2025 13:52

El Georgiev Team Soria afronta un nuevo reto internacional con la participación de cinco de sus competidores en el Open Ibérico de Kickboxing y Muaythai, que se celebrará en el Pavilhão Municipal José Natário, de Viana do Castelo (Portugal), los próximos 4 y 5 de octubre.

Los representantes sorianos serán Georgi Lilov (-74 kg, light contact y kick light), Antonio Luis Martín Moreno (-74 kg, light contact y kick light), William Martínez Cordero (-63 kg, light contact y kick light), Ángel Gabriel Vargas (-81 kg, modalidad K1) y el joven Mark Georgiev (-28 kg, light contact y kick light, categoría 7 años).

Todos ellos estarán acompañados por los entrenadores Georgi y Toni, responsables de dirigir al equipo en este exigente torneo.

El campeonato reunirá a cerca de 500 competidores procedentes de España y Portugal, con entre 7 y 9 rivales por disciplina, lo que garantiza un alto nivel de competitividad. Los sorianos se medirán, además, a los campeones portugueses, que parten como favoritos en casa.

El Open Ibérico, organizado por la Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai, reunirá a clubes de ambos países con el objetivo de estrechar lazos deportivos y ofrecer un escaparate internacional para los jóvenes talentos.