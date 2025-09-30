Gran éxito de nueva edición del Curso de Instructor-Adiestrador de Perros de Caza

Martes, 30 Septiembre 2025 15:47

Un año más, la localidad soriana de Castillejo de Robledo ha albergado el Curso de Instructor-Adiestrador de Perros de Caza de la Real Federación Española de Caza (RFEC), donde han participado un total de 22 alumnos de todo el territorio nacional durante los seis fines de semana de duración.

Esta edición de 2025, organizada por la Escuela Española de Caza (EEC) de la RFEC, ha sido un éxito rotundo, gracias al trabajo y predisposición de los profesores y coordinadores del Aula Canina de la EEC, Víctor M. Esandi y Jesús Barroso, y sobre todo a los alumnos que, junto a sus perros, han disfrutado de las enseñanzas teóricas y tácticas del adiestramiento de perros de caza, con un gran esfuerzo por su parte, tanto de aprendizaje como de logística, pues se han desplazado desde diferentes puntos de toda España, como por ejemplo Comunidad Valenciana o Navarra.

La mayoría de los alumnos presentados a esta convocatoria, han superado las pruebas necesarias para convertirse en instructores-adiestradores de perros de caza de la RFEC y aplicarlo en sus jornadas cinegéticas o para iniciarse en la competición a través de cualquier modalidad con perros de caza, como San Huberto, Perros de Muestra o Caza Menor con Perro entre otras.

La clausura del Curso Formativo de Instructor-Adiestrador de Perros de Caza 2025, celebrada el último fin de semana de septiembre, ha contado con la presencia de Juan Herrera, director de la Escuela Española de Caza, donde ha destacado “la participación femenina, con un total de 5 alumnas, y la implicación e interés general de los alumnos, que año tras año, nunca deja de sorprenderme. Agradecer desde aquí a todos la confianza que ponen en la EEC”.

En este sentido, y gracias al éxito de ésta y las ediciones anteriores del curso de Instructor-Adiestrador de Perros de Caza, desde la EEC ya se está trabajando en la edición de 2026, que comenzará previsiblemente en marzo y cuya convocatoria estará disponible a finales del presente año.



Desde la Real Federación Española de Caza se ha recordado a todos los interesados en los cursos de la Escuela Española de Caza que pueden informarse a través del correo electrónico escuela@fecaza.com

La Escuela Española de Caza ha querido agradecer su colaboración a Mutuasport, Browning, Winchester, Miroku, Legia, Isuzu y Diputación de Soria ya que, sin su apoyo, no sería posible la realización del curso.