Ganadores de I Subida a Medinaceli

Miércoles, 01 Octubre 2025 07:55

Este pasado domingo se ha celebrado la I Subida a Medinaceli, organizada por la Escudería Bnnoracing en la localidad de Medinaceli.



Alrededor de una veintena de pilotos se daban cita desde las 10 de la mañana para disputar de una prueba de montaña puntuable para el campeonato de Castilla y León de montaña.



La jornada se desarrollaba con total normalidad y sin incidentes, situando al piloto del Porsche GT3, Alfredo San Mateu como vencedor absoluto de la prueba en la categoría de turismos, marcando un tiempo de 2:16,934, seguido del piloto soriano Ruben Valdenebro a manos de un Ford Fiesta N5 con un tiempo de 2:22,133 y al madrileño Paco Lara en tercera posición del cajón a manos de su Fiat Punto Abarth con un tiempo de 2:39,150.