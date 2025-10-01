El CSB cadete jugará esta temporada en Segunda División regional

El CSB Codesian Cadete Masculino (2010/2011) se la jugaba este fin de semana contra los Filipenses de Palencia y no pudo ganar el Play-off a ida y vuelta necesario para permanecer un año más en primera división.

El resultado del partido de ida jugado el sábado en Palencia fue Filipenses 82 - CSB Codesian 69.

Este partido fue en gran parte una trampa para los jugadores de Soria debido al gran madrugón necesario para jugar a las 10:00 am en Palencia y la cancha elegida para el partido por el equipo local.

El partido se decantó en el segundo tiempo a favor de los Filipenses principalmente por su mayor acierto y por los errores del equipo soriano que dio varias segundas oportunidades al equipo local para que al final se llevasen la primera victoria del play- off.

Por otra parte, el resultado del partido de vuelta jugado el domingo en Soria fue de CSB Codesian 60 - Filipenses 72.

Este partido de vuelta estuvo condicionado en gran medida por el resultado del día anterior provocando nervios y estrés negativo que nos impedían jugar nuestro juego y a nuestro baloncesto natural llevándonos a ser superados deportivamente una vez más por el equipo visitante.

El resultado negativo en ambos partidos lleva a esta generación soriana a jugar este año en la segunda división de CYL.