Gran ambiente en Club de Golf Soria con Pro-Am del Campeonato de Castilla y León

Miércoles, 01 Octubre 2025 11:46

El Pro-Am del Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGA de España abrió este martes la semana grande del golf en Soria con un gran ambiente de competición y convivencia entre amateurs y profesionales.

Un total de 88 jugadores repartidos en 19 equipos participaron en la cita, que reunió a aficionados locales y patrocinadores con algunos de los mejores profesionales nacionales en el recorrido del Club de Golf Soria, en perfecto estado para la competición.

El triunfo correspondió al Team Alfonso Buendía, capitaneado por el profesional Alfonso Buendía junto a los amateurs Juan Carlos García, Epifania Ridruejo y María Dolores Sánchez, que brillaron con un juego sólido y compenetrado desde el inicio (238 golpes).

El podio lo completaron los equipos Team Lafuente Montesa y Team Sánchez Molina, que acabaron igualados en la segunda plaza con 242 y que ofrecieron igualmente un gran nivel competitivo.

Justo por detrás de ellos se clasificó el Team Berná Manzanares, del jugador local Daniel Berná, cuarto con 245 golpes.

El gerente de Golf Soria, Álvaro Berná, se mostró satisfecho con el éxito del Pro-Am: “Ha sido una jornada fantástica, con un gran ambiente y un campo que se ha presentado en condiciones óptimas. Este tipo de eventos ayudan a acercar el golf profesional a los jugadores locales y a disfrutar de una experiencia única”.

Por su parte, Ander Martínez, presidente de la PGA de España, destacó la importancia de esta jornada previa: “El Pro-Am es fundamental porque permite a los amateurs vivir en primera persona lo que significa competir junto a profesionales. Además, es una manera de agradecer el apoyo de instituciones y patrocinadores en una cita que cada año crece en calidad y repercusión”.

El profesional vencedor, Alfonso Buendía, resaltó la compenetración de su equipo: “Hemos disfrutado muchísimo, el campo estaba perfecto y hemos jugado con mucha confianza desde el primer hoyo. Ha sido una gran experiencia poder compartir esta victoria con mis compañeros de equipo”.

Tras el éxito del Pro-Am, todo está preparado para que este miércoles arranque la competición oficial del Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGA de España, prueba puntuable para el II TUMI Spain Golf Tour 2025, en la que participarán los mejores jugadores nacionales y que decidirá a los 40 golfistas clasificados para la Gran Final de Panorámica Golf.

El Club de Golf Soria estará representado por los profesionales Daniel Berná y Raúl Pascual y por los amateurs Miguel López y David Balboa.

Pueden consultar la clasificación completa del Pro-Am en: https://xn--pgaespaa-j3a.com/wp-content/uploads/2025/09/Casificacion-Pro-Am.pdf