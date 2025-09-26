La adnamantina Mariela Martínez participa en Campeonato de España San Huberto

Viernes, 26 Septiembre 2025 14:55

Mariela Martínez Gamarra, adnamantina de 15 años, participa este fin de semana en el XLIII Campeonato de España de San Huberto, una de las citas más esperadas del calendario cinegético nacional y que tendrá como escenario la localidad zaragozana de Maella.

El campeonato está organizado por la Real Federación Española de Caza (RFEC) con la colaboración de la Federación Aragonesa de Caza y el Ayuntamiento de Maella.

Durante dos intensas jornadas, los mejores especialistas de esta disciplina medirán su destreza y compenetración con sus perros en un campeonato que reunirá a cerca de 100 participantes de toda España y contará con la presencia de 24 jueces nacionales.

La adnamantina Mariela Martínez Gamarra es la única representante soriana en el campeonato, en una cita donde acuden otras cuatro mujeres de Castilla y León.

Además, se disputará en paralelo la Copa Federación, lo que convertirá a Maella en el epicentro del San Huberto nacional durante el último fin de semana del mes de septiembre.

El programa arrancará el viernes 26 de septiembre con la presentación oficial del campeonato y el tradicional desfile de autonomías participantes en la Plaza Vivonne de Maella, seguido del sorteo y entrega de dorsales.

Las semifinales del Campeonato de España y la Copa Federación se celebrarán el sábado 27 de septiembre, mientras que el domingo 28 será el turno de la gran final y la ceremonia de clausura en la plaza Vivonne de Maella, donde se coronará a los nuevos campeones de España de San Huberto.

Además del aspecto deportivo, los asistentes podrán disfrutar de la hospitalidad maellana y conocer su rico patrimonio cultural, histórico y gastronómico, con enclaves únicos como la Torre del Reloj, el Castillo Calatravo, la Iglesia de San Esteban Protomártir, el Monasterio de la Trapa de Santa Susana o la casa natal del escultor Pablo Gargallo.