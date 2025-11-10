Derrota de Ingenieros de Soria con buenas sensaciones ante vigente campeón

Lunes, 10 Noviembre 2025 15:27

El Ingenieros de Soria no ha podido sumar su primera victoria de la temporada ante el actual campeón de la liga, Fénix Rugby, cayendo por 13-32 en el Estadio Municipal de Los Pajaritos.

Un resultado que no refleja del todo el trabajo y la actitud del conjunto soriano, especialmente en una primera parte en la que compitió de tú a tú con el potente equipo zaragozano.

El encuentro comenzó con cierto desconcierto en las filas locales, lo que permitió a los visitantes adelantarse pronto en el marcador con un ensayo transformado en el minuto 4 y un golpe de castigo diez minutos más tarde (0-10).

Sin embargo, tras ese inicio titubeante, el Ingenieros despertó y mostró sus mejores minutos de juego, con buenas combinaciones en la línea de tres cuartos y fases de ataque con continuidad.

Nahuel fue el protagonista de la remontada parcial, transformando un golpe de castigo y anotando después un ensayo que acercaba a los sorianos en el marcador (8-10).

La desafortunada lesión muscular de Raúl a los veinte minutos obligó a reajustar el esquema del equipo, aunque Álex firmó una destacada actuación asumiendo la posición de apertura. Antes del descanso, Fénix amplió su ventaja con un nuevo ensayo, dejando un ajustado 8-15 al descanso.

Tras la reanudación, los maños impusieron su superioridad física, especialmente en el juego de delantera, lo que fue mermando las fuerzas del Ingenieros.

Fénix sumó dos ensayos más —uno de ellos transformado— antes de que Nahuel, nuevamente, redujera diferencias con su segundo ensayo del encuentro (13-27, minuto 69). En los minutos finales, el esfuerzo físico pasó factura y los visitantes aprovecharon los espacios para sentenciar el duelo con dos marcas más, cerrando el marcador en 13-32.

Pese a la derrota, el Ingenieros de Soria dejó una buena imagen ante uno de los equipos más fuertes del campeonato, mostrando progresión y compromiso colectivo. El equipo afronta ahora un breve parón antes de su próximo compromiso liguero, previsto para el 22 de noviembre en Los Pajaritos, ante un Ejea de los Caballeros que llega reforzado tras vencer 41-12 a Íbero.

El próximo fin de semana no habrá jornada de liga, pero el club aprovechará la pausa para celebrar su tradicional Movember Party, una cita solidaria ya consolidada en el calendario. Habrá vermú, alubiada popular, música en directo y sorteos, todo ello con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Movember y continuar promoviendo el espíritu social del rugby soriano.