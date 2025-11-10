Javi Merino domina el Premundial de Soria de Billar 5 Quillas

Soria ha reunido este fin de semana a la mitad de los jugadores que disputarán el próximo Mundial de Billar 5 Quillas, en una liguilla preparatoria que ha evidenciado el excelente nivel competitivo.

El pucelano Javier Merino se ha impuesto con solvencia tras sumar tres victorias, por delante del soriano Carlos Cortés, el madrileño Antonio Sánchez, el también vallisoletano José Ignacio Merino y el hispano-uruguayo Horacio Jaurena, afincado en Madrid.

Todos los participantes, salvo Jaurena, han sido campeones de España, un dato que subraya la calidad de la prueba disputada en Soria.

Cortés, Sánchez y Merino Senior firmaron dos triunfos cada uno, mientras que Jaurena logró una victoria.

Los encuentros pueden seguirse íntegramente a través del canal del Club Numancia.

En paralelo a esta cita, destacó la ausencia del burgalés y numantino Pedro Camarero, que viene de completar uno de sus mejores campeonatos nacionales de Billar a la Banda.

Camarero avanzó nada menos que tres fases de calificación antes de caer en cuartos de final frente al campeón del torneo, Antoni Gutiérrez, y al campeón de Europa, Raúl Cuenca, confirmando su excelente rendimiento a nivel estatal.