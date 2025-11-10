El Team Roca Ribera gana el XXIII Torneo Aniversario de Golf de Soria

Lunes, 10 Noviembre 2025 12:57

El Team Roca Ribera, formado por Teresa Ribera y Eduardo Guerra, ha sido el ganador del XXIII Torneo Aniversario, disputado bajo la modalidad de parejas este sábado en las instalaciones del Club de Golf Soria y que ha reunido a 39 dúos participantes.

La pareja vencedora totalizó 45 puntos con los que superó a sus máximos rivales, el Team Moro García, compuesto por Javier Moro y Mariano Moro, que fueron segundos con 44 puntos.

La tercera plaza fue compartida por cuatro parejas con 41 puntos: el Team Pedrero, formado por Tomás Pedrero y Luis Hernández, el Team Llamas Perea (Faustino M. Navarro y Zacarías Llamas), el Team Prado Aranguren (Marta Pérez y Rafael Prado) y el Team Fernández (Saúl Fernández y Rodrigo del Río).

El torneo se disputó a 18 hoyos bajo la modalidad de juego Fourball Stableford por parejas, en la que cada jugador jugaba el hoyo y se elegía el mejor resultado hándicap de cada pareja.

En cuanto a los trofeos, hubo premios para las tres primeras parejas clasificadas hándicap.

La inscripción incluía green fee, un picnic y la participación en el sorteo de regalos. La entrega de premios se realizó en el transcurso de una comida de hermandad celebrada en el mismo club.

Pueden consultar los resultados completos del torneo en: https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/78611