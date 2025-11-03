Jorge Peñaranda, doble vencedor del Circuito provicnial de Bádminton

Lunes, 03 Noviembre 2025 14:07

Este pasado domingo se ha puesto el colofón a una nueva edición del Circuito Provincial de bádminton, que ha celebrado, para esta temporada del año 2025, su vigésimo octava edición bajo el formato actual. Jorge Peñaranda se ha proclamado doble vencedor.

Esta competición contó con jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 y la AD89 de El Burgo de Osma disputando tres pruebas en los meses de abril, septiembre y ésta última de noviembre que sirvió para dirimir los vencedores conforme a los resultados obtenidos en las tres pruebas.

Las tres categorías que se convocaban tuvieron un desenlace similar con Jorge Peñaranda, Isabel Corchón y Adrián Alonso como triunfadores tanto en la modalidad de individual y de dobles de sus categorías, la absoluta, la sub-17 y la sub-13.

Jorge Peñaranda en la categoría absoluta con tres triunfos en individual en las tres pruebas celebradas, resultó el vencedor sin dar ninguna opción a sus rivales. En el pódium de esta modalidad le acompañaron Daniela Corchón y Santiago Martínez en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la modalidad de dobles, las parejas formadas por el propio Jorge Peñaranda y José Carlos Pérez y la compuesta por Manuel Acero y Santiago Martínez llegaban a esta prueba igualados a puntos por lo que la pareja con mejor resultado se llevaría el primer puesto en la clasificación general.

Ambas parejas accedieron a la final resultando vencedores los primeros resolviendo el encuentro por dos juegos a cero. La tercera posición fue para el tándem formado por Alfonso Peñaranda y Daniel Peñalba merced a su gran regularidad.

La categoría sub-17 era sin duda la categoría con mayor incertidumbre existiendo muchas combinaciones posibles para determinar las posiciones del pódium.

Isabel Corchón, alcanzando la final del cuadro de individual se aseguraba el primer puesto en el Circuito Provincial. Su rival en la final, y vencedor en esta última prueba, Daniel Marín se hacía con el tercer puesto resultando Carmen Gómez subcampeona de la clasificación general.

Las dos primeras clasificadas en el cuadro de individual, Isabel Corchón y Carmen Gómez fueron las vencedoras en el doble de la categoría sub-17. En la segunda posición del podio se situó la pareja formada por David Bravo y Abel Izquierdo siendo terceros Jimena Ayllón y Aarón Barrera que pese a no competir en la primera prueba se pudieron colar entre las tres primeras posiciones.

Los más pequeños, los sub-13 tenían a Adrián Alonso como claro ganador en la modalidad de individual ya que, con la prueba de ayer, contó sus participaciones por victorias. En segundo lugar, se clasificó Yaiza Castro, subcampeona en las tres pruebas y siendo tercero Adrián Rosa quien certificó esta posición en la prueba celebrada ayer.

La última de las pruebas convocadas, los dobles sub-13 contó con Adrián Alonso y Yaiza Castro como claros vencedores con Gabriel García y Nahía Tejero como pareja clasificada en segunda posición y con Lucía Rosa y Elena Izquierdo en la tercera posición del pódium.

El delegado provincial, Manuel Acero, entregó los trofeos a los tres primeros clasificados de cada modalidad y categoría clausurando de esta manera una nueva edición del Circuito Provincial.