Lunes, 03 Noviembre 2025
Ganadores de Campeonato provincial de Caza Menor con perro

Arenillas, en su coto cinegético SO-10.091, ha acogido este fin de semana el Campeonato provincial de Caza Menor con perro.

El espacio de la prueba tiene una extensión de 700 hectáreas, de las más de 3.000 con las que cuenta este acotado. 

Un terreno con pequeños desniveles y barrancos, predominando el monte bajo, sembrados y  baldíos.

Un terreno muy propenso para tener liebre y perdiz.

Un magnifico cazadero en el que muchos de los lindes del coto se sitúan a una distancia superior a los 3 kilómetros del punto de control.

Los deportistas que han participado en el campeonato han mostrado en todo momento estar en un buen nivel físico.

Los cazadores y cazadoras que se han presentado a esta prueba están federad@s en distintos clubes de la provincia.

Varios cazadores se han quedado sin poder competir, ya que no han encontrado ningún juez que les acompañara, todo un problema, pero condición imprescindible para poder participar.

La Delegación Provincial de Caza ha decidido reforzar con perdiz de repoblación el escenario de la prueba, con el fin de preservar en la medida de lo posible la caza autóctona.         

El campeón provincial ha declinado participar en el campeonato autonómico a celebrar el próximo 8 de noviembre en Santa Cristina de Valmadrigal (León), por lo que corre turno y representarán a Soria el segundo y tercer clasificado, y la mujer.

Este campeonato se ha realizado de conformidad con el reglamento de competición de la Real Federación Española de Caza. 

El buen ambiente, la deportividad y el compañerismo han reinado durante todo el campeonato.

La Delegación provincial de Caza ha agradecido en un comunicado el trato que les han dispensado los gestores del Coto de Arenillas, así como su Ayuntamiento y vecinos del pueblo.

 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE CAZA MENOR CON PERRO 2025

CLASIFICADOS PARA EL CAMPEONATO REGIONAL 

 PARTICIPANTE 

PIEZAS

 

 

 

ESPECIE

PUNTOS

HORA LLEG

PEDRO ENRIQUE PASCUAL CAMACHO

PERDIZ

4

2.200

11:30

 

SDAD AGUAVIVA

 

 

       

 

 

ROQUE - DEUSTH DRATHAR - MACHO

TOTAL

 

2.200

 

DANIEL BOTIJA REYES

PERDIZ

4

2.200

11:31

 

SDAD ARENILLAS

 

 

     

 

 

MAHOU- POINTER- MACHO

TOTAL

 

2.200

 

3º

ISMAEL MIRANDA OCHOA

PERDIZ

4

2.200

11:32

 

SDAD SAN SATURIO

 

 

 

 

 

LIR- SETTER - HEMBRA

 

 

2.200

 

 

MUJERES

 

 

 

 

2

MIRIAM MARTINEZ MINGUEZ

 

1

550

12:02

 

SDAD SAN SATURIO

 

 

 

 

 

LINDA -SETTER INGLES - HEMBRA

TOTAL

 

550

 

 

 

 

 

 

