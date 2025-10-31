El Circuito provincial de Bádminton conoce este domingo sus ganadores

Viernes, 31 Octubre 2025 16:23

Durante la jornada de este domingo se pondrá el broche final al XXVIII Circuito Provincial de Bádminton con la celebración de la tercera y última jornada tras la cual, y merced a los resultados de las tres pruebas disputadas, se establecerán los vencedores de las categorías absoluta, sub17 y sub13 en las modalidades de individual y de dobles.

En la categoría absoluta Jorge Peñaranda parte como principal favorito al alzarse con el título gracias a sus dos victorias en las dos primeras citas.

Como segunda clasificada se encuentra Daniela Corchón quien esperará un tropiezo de Jorge para intentar superarlo en la clasificación general.

En cuanto a los dobles de nuevo aparece Jorge Peñaranda quien, junto a José Carlos Pérez, aparecen en lo alto de la clasificación empatados con Manuel Acero y Santiago Martínez. La pareja que logre el mejor resultado el domingo se alzará con el título.

En la categoría sub17 la clasificación en la modalidad de individual está muy apretada con Carmen Gómez, Isabel Corchón y Alvaro Gómez en las tres primeras posiciones y con opciones reales de conseguir el título para cualquiera de los tres.

Las parejas formadas por Isabel Corchón y Carmen Gómez y por David Bravo y Abel Izquierdo parten con ventaja sobre el resto con mayor probabilidad de triunfo para las primeras.

Entre los más pequeños, los sub13, Adrián Alonso y Yaiza Castro son los principales favoritos para llevarse el certamen en individual, así como en dobles donde ambos se han impuesto en las dos competiciones anteriores.

La competición se desarrollará en el Polideportivo de la Fuente del Rey y comenzará a las nueve de la mañana del domingo estando programadas las finales para las primeras horas de la tarde. Posteriormente se clausurará el Circuito Provincial con la entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de cada modalidad y categoría poniendo fin a la edición de 2025, que además de esta prueba, celebró las anteriores en los meses de abril y septiembre.