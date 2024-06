Iván González: “Este año me quedo con la afición del Numancia”

Miércoles, 05 Junio 2024 17:59

Iván González, presidente de la peña Numancia 2003, es uno de los seguidores rojillos que más kilómetros ha recorrido esta temporada para animar al equipo, con el que ha tenido alegrías pero también ha compartido decepciones. Lo mejor, sin duda, a su juicio, ha sido la afición.

El Numancia seguirá un año más en Segunda RFEF, tras no conseguir el ansiado ascenso, en una temporada donde lo ha tenido a mano, pero la fortuna o el acierto, que no siempre es lo mismo, le han dado la espalda. Iván González lo ha vivido en las gradas.

¿Es de los aficionados rojillos al que le cuesta dinero su pasión?

Se puede decir que gracias al Numancia conozco casi toda España. Esta temporada para mi ha sido demasiado larga. He sufrido más de la cuenta; nunca había sufrido tanto con el Numancia. Creo que me ha afectado más este no ascenso, que el descenso de la temporada anterior, que también fue durísimo. Pero este año me ha dejado muy tocado. He sufrido mucho. Cuando más se sufre y se consigue el objetivo, más se valora, pero el otro día en Yecla revente. Lo tenía acumulado, Mucha tensión y sufrimiento y fue un final cruel y duro, porque hasta el último minuto podíamos haber ascendido.

Se refiere a ka ocasión clarísima de Mousthapa en el último minuto…

-Por regularidad ha sido el mejor jugador del Numancia. En esa jugada tiene mala suerte y hubiera sido la guinda a su temporada conseguir el gol del ascenso. Me hubiera alegrado muchísimo, pero no ha podido ser.

-Cuándo se ha desplazado a otras ciudades esta temporada ¿qué le dicen del Numancia las aficiones de los equipos rivales?

- Alguno me dice que estoy enfermo y otros que estoy loco. Pero cuando alguno que no suele viajar con nosotros, lo hace, nos dice que entiende por qué viajamos. En la mayoría de los sitios donde vas, el trato de la afición rival es bueno. Al final es un fin de semana de convivencia con otras aficiones.

- Al Numancia ¿Le reciben bien?

- Nos recibe siempre bien. El otro día en Yecla estuvimos desde que llegamos con la afición rival y nos trataron de lujo. Y normalmente es así. No hemos tenido ningún problema con ninguna afición.

Dónde o cuándo se tuerce la trayectoria del Numancia ¿cuándo empieza a dudar del objetivo del ascenso?

Así como hace dos años ascendimos gracias a los fichajes del mercado de invierno, creo que este año, los fichajes que han venido en invierno no han aportado, salvo Cristian Delgado. No han dado ese salto de calidad en la plantilla. Creo que ha sido la clave. Ahora puedes echar en falta los puntos que hemos perdidos: los dos partidos perdidos con el Montijo, perdimos en Badajoz contra un equipo que estaba desahuciado… Hubo un bache del equipo durante tres semanas a un mes, que perdió su esencia. El equipo podía jugar un partido regular pero no paraba de luchar.

Lo que tengo claro es que este año me quedo con la afición. No sólo por los partidos de casa de play off, sino porque ha habido muchos desplazamientos donde la afición ha ido en masa y ha apoyado al equipo. Con el equipo ha estado toda la temporada y este año en Los Pajaritos se ha visto un ambiente brutal. El otro día contra el Yeclano, no había visto un ambiente así ni con el Madrid. El fondo sur fue brutal. Me quedo con la afición

A usted le cuesta dinero el Numancia ¿Qué le cuesta por ejemplo ir a Cáceres?

Nosotros pillamos el hotel con mucho tiempo de antelación, para una noche. Puede costar 60 ó 70 euros, todo depende del hotel al que vayas. Son 200 euros por desplazamiento, con todo. Si un fin de semana, en vez de ir a ver al Numancia, te quedas en Soria, a lo mejor te gastas más dinero si sales. Prefiero cada dos semanas ir a apoyar al equipo y de paso conocer una ciudad o un pueblo. Conozco casi toda España gracias al Numancia.

¿Y dónde no has ido?

-De Castilla y León me falta Zamora. Este año he hecho todos los desplazamientos salvo los tres de las Islas Canarias. El otro dia el viaje de vuelta de Yecla fue durísimo. Cinco horas de viaje.

-Esta la afición numantina, o una parte al menos, disparada en las redes sociales ¿Qué sé ha hecho mal esta temporada?

- Lo que se habla en las redes sociales hay que cogerlo con hilo. Hay que contrastar las cosas, aunque está claro que cosas ha habido. Si el río suena, agua lleva… pero no sé si saldrá algún día. No nos va a devolver la categoría. Ahora lamentarse no sirve de nada. Me tengo que quedar con los desplazamientos con mi gente, la Peña 2003, que en su veinte aniversario hemos tenido casi 70 socios.

-Hay un anuncio famoso en el que un niño le pregunta a su padre por qué son del Atletí ¿y usted, por qué es del Numancia?

- Esto es un sentimiento. Toda mi familia, me decía que es sólo fútbol. Yo soy de Madrid pero mi abuelo, que era el único soriano en la familia, me inculcó un poco el Numancia desde pequeño. Y cuando pude empezar a viajar desde Madrid en la Continental a los Pajaritos viejos, desde entonces el Numancia ocupa mi afición. Como segundo equipo tengo el Real Madrid. Cuando el Numancia ha jugado contra el Madrid, he ido con el Numancia. A mi hay gente que cómo es posible y sí, yo celebro los títulos del Madrid pero primero el Numancia, lo tengo claro.

- Ahora toca desconectar pero la próxima temporada seguirá…

- Ahora necesito unas semanas de conexión, pensar en San Juan y después del verano a ver si volvemos con ilusiones renovadas. De todas maneras, ahora mismo tengo incertidumbres. A ver qué pasa estas semanas. Hablaba el otro dia el presidente que había que cambiar el modelo de gestión y queremos saber qué es. Ahora toca esperar y me hacen falta unas vacaciones del Numancia, después de una montaña rusa de emociones. Ha habido alegrías pero esta temporada hemos sufrido palos muy gordos.