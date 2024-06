Carta abierta del presidente del Numancia a la afición

Martes, 04 Junio 2024 17:41

El presidente del Numancia, Santiago Morales, ha dirigido una carta abierta a los aficionados numantinos, tras no conseguir el equipo el objetivo del ascenso a Primera RFEF.

Carta abierta del presidente del Numancia a la afición

Es difícil escribir luego de no conseguir los objetivos que uno se traza, me he tomado estas horas para meditar qué se hizo bien y qué se hizo mal, pero esto es fútbol y quizá por eso es el deporte preferido por todos, porque no existe justicia ni lógica, dependemos de que la caprichosa pelota desee o no entrar a la portería, así lo hemos sentido en esta temporada y en la anterior.

Me siento muy mal, al igual que todos ustedes; es difícil asimilar una derrota y ver que se ha escapado el ascenso de categoría, más aún cuando te das cuenta que deberemos esperar al menos un año más.

Quiero haceros saber lo orgulloso que me siento de vosotros por el apoyo leal y sin fisuras demostrado durante toda la temporada, tanto en Los Pajaritos como a domicilio en todos los desplazamientos y me emociona haber visto como os habéis dejado el alma por nuestro escudo y nuestros colores.

Nos vamos a tomar unos días para replantearnos el que hacer, crear bases que nos permitan ser un club sostenible en el tiempo, que nos llene más de alegrías que de tristezas, que nos haga sentir más orgullosos de llevar esa camiseta roja y sobre todo de ser sorianos y numantinos.

Pido a los hinchas, seguidores, periodistas, que se junten en este sueño, que apoyen desinteresadamente sin hacer daño, sin meterse en lo personal; lo único que todos queremos es que nuestro querido Numancia esté en el lugar que le corresponde y para ello tengan la certeza que trabajaremos duro para conseguirlo.

Mi respeto y admiración a todos ustedes.

Fdo: Santiago Morales E.