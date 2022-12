Bea: "la actitud de los jugadores es sobresaliente"

Viernes, 02 Diciembre 2022 14:01

El entrenador numantino, Iñaki Bea, ha resaltado la actitud de la plantilla en el trabajo diario en los entrenamientos.

En su comparecencia, Bea ha manifestado que en estas tres semanas, "la actitud de los jugadores es sobresaliente y estamos trabajando muy bien".

Además, cuestionado sobre las lesiones que está padeciendo el equipo, Bea ha asegurado que "las lesiones articulares nos están dando guerra porque sabes que las lesiones musculares van a suceder a lo largo de la temporada, pero las lesiones de las articulaciones, más graves, te trastocan mucho más".

Sobre la posibilidad de acudir al mercado de invierno para reforzar la plantilla, Bea ha dejado claro que está muy satisfecho con la plantilla que tiene a pesar de las lesiones y las bajas.

"El club y el director deportivo está siempre atento al mercado, al de invierno, al de verano y durante todo el año. Estoy tranquilo con los jugadores que tengo", ha asegurado.

Sobre el rival, el técnico numantino ha mostrado su sorpresa por el cambio en el banquillo que se ha producido hoy viernes en el Real Unión.

"Ayer me fui a la cama con el rumor de que Zulaika iba a ser destituido. Hoy me he levantado con la destitución oficial. Goikoetxea, el nuevo entrenador, es amigo mío y me conoce, ya que ha sido mi segundo entrenador en República Dominicana y sabe a lo que juego", ha reconocido.